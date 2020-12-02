"Фундация Течия" передала 300 тысяч грн фонду "Таблеточки" на борьбу с детской онкологией

"Фундация Течия" передала БФ "Таблеточки" 300 тысяч грн для закупки медикаментов для онкобольных детей. Это начало третьего проекта Фундации, который направлен на повышение эффективности лечения детской онкологии в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба "Течии".

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Ежедневно три украинских семьи узнают, что у их ребенка рак. В развитых странах — это не приговор, ведь более 80% детей успешно преодолевают заболевания. Зато в Украине выживает меньше половины. Одна из причин — отсутствие средств на развитие лабораторий, закупку оборудования и медикаментов.

"Фундация Течия" уже более двух лет помогает решить эту проблему. В рамках проекта "Выздоравливай скорее!" основатели Фундации Олег Крот и Юра Лазебников приобрели для хирургического отделения детской больницы города Кропивницкий оборудования на сумму более 7 млн ​​грн. С его помощью только в течение 2019 года в больнице провели 30 успешных онкологических операции на головном мозге. Кроме того, полтора года продолжается финансирование программы "Возвращение к жизни" — это реабилитация в бассейне детей, победивших онкологию", — говорится в сообщении.

Новый проект для "Фундация Течия" — начало сотрудничества с благотворительным фондом "Таблеточки". Фонд сделал взнос в размере 300 тысяч грн для программы закупки лекарств из-за границы. Эти препараты необходимы для полноценного лечения детей, в частности назначаются маленьким пациентами до и после трансплантации костного мозга. Обеспечение этими лекарствами позволяет медикам применять современные протоколы лечения, чтобы увеличивать шансы детей на выздоровление.

"Команда фонда "Таблеточки" помогает детям преодолеть онкологию — это наша общая цель. Поэтому символично в щедрый вторник мы присоединились к инициативе "Таблеточок", чтобы победить детский рак. Это сложная задача, которая требует много работы и системных изменений. Поэтому призываем коллег из украинского бизнеса как можно чаще участвовать в подобных проектах, так как добра много не бывает", — рассказал Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и сооснователь "Фундация Течия".

"Детский рак — это вызов не только для конкретной семьи, но и для всего общества, ведь он является причиной смертности детей от болезней №1 в мире. Но мы можем это изменить! — говорит Светлана Пугач, директор по стратегическому партнерству фонда "Таблеточки". — Дети должны выздоравливать, вырастать и продолжать наши добрые дела. Чтобы больше детей в Украине побеждало рак, нужны лекарства, оборудование, доступ к современным видам терапии, и особенно — поддержка людей и компаний. Мы очень гордимся партнерством с "Фундацией Течия", потому что мы объединяем наши усилия и ресурсы ради создания будущего, в котором дети не умирают от рака".