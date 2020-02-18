Политика и экономика 60 минут назад

Гаагский суд обязал РФ выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский не входил в число акционеров, подавших иск против России

Гаагский суд обязал РФ выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд Гаагский суд обязал РФ выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд
Михаил Ходорковский. Фото: РБК

Апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда, обязывающее Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

В свою очередь, в Министерстве юстиции РФ уже заявили, что это решение будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов, сообщает "Медуза".

Как отмечают в издании, Международный третейский арбитраж в Гааге присудил компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа в 2014 году — в своем решении суд счел, что фактически Россия незаконно национализировала компанию. В апреле 2016 года это решение было отменено Окружным судом Гааги.

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Для взыскания компенсации акционеры ЮКОСа обращались в суды США, Великобритании, Германии и других европейских стран с требованием об обеспечительном аресте принадлежащего правительству России имущества.

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский не входил в число акционеров, подавших иск против России.

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Напомним, в 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение о выплате 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа.

11 февраля 2016 года российское бюро Интерпола направило в головную организацию материалы для объявления в розыск бывшего главы ЮКОСа. На следующий день Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск.

25 октября 2003 года Михаил Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве и других преступлениях. С учетом последующих обжалований общий срок заключения, назначенный судом, составил 10 лет и 10 месяцев.

12 ноября 2013 года Ходорковский, не признав своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 20 декабря 2013 года В.Путин подписал указ о помиловании.

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