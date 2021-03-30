Общество 60 минут назад

ГБР и НАБУ должны выяснить роль главы черновицкой налоговой в деле конвертцентра — эксперт

Крупный конвертационный центр в Черновицкой области обнаружила полиция, а не местная налоговая, подчеркивает Александр Охрименко

Фото: архив Фото: архив
Фото: архив

В Черновицкой области сотрудники Нацполиции разоблачили деятельность конвертационного центра, через который только в 2020 году прошло более 500 миллионов гривен при том, что схемы систематического ухода от уплаты налогов не замечались сотрудниками налоговой службы.

Об этом заявил руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя озвученные ГНС данные о том, что от преступной деятельности конвертаторов госбюджет Украины недополучает 1,5 млрд долларов США.

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"Сотрудники Нацполиции, прошу заметить, а не фискалы, расследуют по данному факту уголовное дело. Они установили, что на Буковине продолжительное время ряд коммерческих предприятий на основании поддельных документов конвертируют безналичные денежные средства в наличные и умышленно уклоняются от уплаты налогов, формируя фиктивный налоговый кредит", — сказал Александр Охрименко.

По данным следствия, ключевыми в схеме являются компании "Милагро Украина", "Серкол" и "Раевит". Среди клиентов конвертационного центра фигурируют торговые и строительные предприятия, а также агрофирмы. 

"Возникает вопрос, а как системную преступную деятельность "схемщиков" не замечали чиновники Главного управления Государственной налоговой службы Черновицкой области, которое возглавляет Виталий Шпак, но смогли раскрыть следователи Нацполиции? Хотя, по словам главного налоговика Буковины, им лично была налажена эффективная работа спецкомиссии, которая в регионе отвечает за систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных и расчетам корректировок", — уточнил эксперт. 

Виталий Шпак, начальник налоговой Черновицкой области

Ведь, как считает Охрименко, если бы то, что сказал Виталий Шпак соответствовало действительности, то в том же 2020 году все налоговые накладные конвертационного центра на сумму более полумиллиарда гривен были бы заблокированы. 

По мнению эксперта, помимо расследования Нацполицией уголовного производства, на это дело также должны обратить свое внимание и другие правоохранительные органы. 

"ГБР и НАБУ стоит дать надлежащую оценку роли буковинских налоговиков и их руководителя Виталия Шпака в такой "борьбе" с конвертцентрами в Черновицкой области. Особенно в контексте имеющейся у оперативников информации о том, что своей "крыше" конвертаторы отстегивают 1-1,5% от оборота", — резюмировал руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Отметим, ранее СМИ публиковали расследование о деле буковинских конвертаторов, которым занимаются сотрудники управления защиты экономики в Черновицкой области ДЗЭ Нацполиции. В нем журналисты раскрыли схемы минимизации и уклонения от уплаты налогов, которыми пользовались злоумышленники. 

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