Происшествия 1 час назад

ГБР разоблачило на Киевской таможне схему хищений на 6,5 млн грн (ФОТО)

Сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста "Столичный" Киевской таможни

Фото: gp.gov.ua Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Правоохранители подозревают одного из инспекторов Киевской таможни в хищении государственных денег.

Так, в результате проведения им таможенного оформления нефтепродуктов государство недополучило более 6,5 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста "Столичный" Киевской таможни Государственной таможенной службы по факту злоупотребления служебным положением (статья 364 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2020 года чиновник, осуществляя таможенный контроль, подтверждал правомерность определения кодов, по которым они не подлежали обложению акцизным налогом.

Однако, согласно нормам налогового законодательства, ввозимые нефтепродукты необходимо было классифицировать по коду, который предусматривает начисление акцизного налога.

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"В ходе досудебного расследования зафиксировано 26 эпизодов противоправной деятельности, в результате чего госбюджет недополучил акцизного налога и НДС на общую сумму более 6,5 млн грн", — доложили в ведомстве.

На данный момент продолжается досудебное расследование по этому делу.

Напомним, в июне 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн, при этом месячный план выполнен на 106,9% (+5,4 млрд грн). Причем по платежам от Государственной налоговой службы поступления составили 50,8 млрд грн, или 106,1% от росписи июня (2,9 млрд грн).

Как сообщалось, 1 юля Кабинет министров объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы Украины.

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