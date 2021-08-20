Глава Гемблинг Ассоциации Украины объяснил причину обысков в КРАИЛ детективами НАБУ

Глава Гемблинг Ассоциации Украины Антон Кучухидзе подтвердил факт обыска детективами НАБУ в Комисси по урегулированию азартных игр и лотерей, но опроверг наличие открытого уголовного производства по главе Комисии Ивану Рудому.

"Друзья, делюсь информацией, чтобы не было манипуляций. То, что проводятся обыски в Комисии по урегулированию азартных игр и лотерей — это правда, но просьба распространять правдивую информацию: по главе Комиссии Ивану Рудому нет никакого открытого дела и его не задерживали, как об этом пишет ZN.UA", — написал Кучухидзе у себя в фейсбуке и добавил, что "с того, что удалось узнать, у правоохранителей есть вопрос к одному из членов Комиссии.

Ранее, в СМИ распространялась информация, что НАБУ пришло с обыском в офис Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по адресу в Киеве Бориса Гринченко, 3. Кроме задержания заместителя главы Комиссии на взятке 90 тысяч долларов, сообщалось о том, что против главы Комисии Ивана Рудого открыто уголовное производство.