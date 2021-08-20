Политика 6 минут назад

Глава Гемблинг Ассоциации Украины объяснил причину обысков в КРАИЛ детективами НАБУ

НАБУ задержало на взятке заместителя главы КРАИЛ

Глава Гемблинг Ассоциации Украины объяснил причину обысков в КРАИЛ детективами НАБУ Глава Гемблинг Ассоциации Украины объяснил причину обысков в КРАИЛ детективами НАБУ

Глава Гемблинг Ассоциации Украины Антон Кучухидзе подтвердил факт обыска детективами НАБУ в Комисси по урегулированию азартных игр и лотерей, но опроверг наличие открытого уголовного производства по главе Комисии Ивану Рудому.

"Друзья, делюсь информацией, чтобы не было манипуляций. То, что проводятся обыски в Комисии по урегулированию азартных игр и лотерей — это правда, но просьба распространять правдивую информацию: по главе Комиссии Ивану Рудому нет никакого открытого дела и его не задерживали, как об этом пишет ZN.UA", — написал Кучухидзе у себя в фейсбуке и добавил, что "с того, что удалось узнать, у правоохранителей есть вопрос к одному из членов Комиссии.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Ранее, в СМИ распространялась информация, что НАБУ пришло с обыском в офис Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по адресу в Киеве Бориса Гринченко, 3. Кроме задержания заместителя главы Комиссии на взятке 90 тысяч долларов, сообщалось о том, что против главы Комисии Ивана Рудого открыто уголовное производство. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Офис генпрокурора объявил о завершении следствия против Медведчука и Козака
Офис генпрокурора объявил о завершении следствия против Медведчука и Козака
Семенченко объявил голодовку, протестуя против возвращения в СИЗО
Семенченко объявил голодовку, протестуя против возвращения в СИЗО
Кличко вызвали на заседание СНБО, а он уехал из Киева
Кличко вызвали на заседание СНБО, а он уехал из Киева
Загрузка...
Новое видео
Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук о первой в Украине промбатарее на Запорожской ТЭС

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Херсоне рухнул на машину чиновника огромный флагшток, установленный с подачи Зеленского

  3. Меркель едет к Путину и Зеленскому: какими будут последствия для обоих президентов

  4. Суд отказался арестовывать лидера партии "5.10" Балашова за драку со следователем

  5. На украинских дорогах заработали еще 17 систем фото- и видеофиксации: полный список

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...