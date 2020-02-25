Глава "Киевавтодора" стал замом Виталия Кличко (ФОТО, БИОГРАФИЯ)

Распоряжением Киевского городского главы Виталия Кличко на должность замглавы КГГА назначен Алексанр Густелев, который до этого времени руководил коммунальным предприятием "Киевавтодор". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Александр Густелев — заслуженный строитель Украины, действительный член (академик) Транспортной академии Украины, действительный член (академик) Академии строительства Украины.

Родился 6 сентября 1971 года. Начинал карьеру слесарем Харьковского завода тракторных самоходных шасси. Но уже в нулевые работал на различных руководящих должностях в автодорожных предприятиях. В 2011-2013 годах — председатель правления Черкасского асфальтобетонного завода. В 2014-2015 годах — заместитель генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор", которую возглавил в апреле 2015 года.

Густелев — автор и соавтор ряда научных работ, в том числе 1 монографии, 4 патентов на изобретен, статей в научно-технических сборниках "Автомобильные дороги и дорожное строительство" и "Дороги и мосты", материалах польского дорожного конгресса (proceedings 1 st polish road congress "Better road-better life"), материалах международных научно-технических конференций.

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За время работы гендиректором "Киевавтодора" Густелей успел реализовать немало крупных инфраструктурных проектов — ремонт Русановского метромоста, постройка участка Окружной дороги на улице Богатырской и ремонт нескольких проспектов столицы.

В КГГА в ноябре 2019 года даже похвастались достижениями в качестве ремонта дорог. Международные эксперты высоко оценили ремонт участка Окружной дороги в Киеве стоимостью 332 миллиона гривен.

Как сообщили источники Delo.ua в КГГА, чиновник будет курировать вопросы транспорта вместо уволенного 28 ноября 2019 года Дмитрия Давтяна, который возглавлял департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Примечательно, но после скандала с обвалом Шулявского путепровода, который произошел 27 февраля 2017 года Густелев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Но в КГГА увольнять главу "Киевавтодора" не стали.