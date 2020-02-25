Политика и экономика 1 час назад

Глава "Киевавтодора" стал замом Виталия Кличко (ФОТО, БИОГРАФИЯ)

Александр Густелев отвечал за столичные дороги около 5 лет и хотел уволиться из-за скандала с обвалом Шулявского моста

Глава "Киевавтодора" стал замом Виталия Кличко (ФОТО, БИОГРАФИЯ) Глава "Киевавтодора" стал замом Виталия Кличко (ФОТО, БИОГРАФИЯ)
Александр Густелев. Фото: КГГА

Распоряжением Киевского городского главы Виталия Кличко на должность замглавы КГГА назначен Алексанр Густелев, который до этого времени руководил коммунальным предприятием "Киевавтодор". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Александр Густелев — заслуженный строитель Украины, действительный член (академик) Транспортной академии Украины, действительный член (академик) Академии строительства Украины.

Родился 6 сентября 1971 года. Начинал карьеру слесарем Харьковского завода тракторных самоходных шасси. Но уже в нулевые работал на различных руководящих должностях в автодорожных предприятиях. В 2011-2013 годах — председатель правления Черкасского асфальтобетонного завода. В 2014-2015 годах — заместитель генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор", которую возглавил в апреле 2015 года.

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Густелев — автор и соавтор ряда научных работ, в том числе 1 монографии, 4 патентов на изобретен, статей в научно-технических сборниках "Автомобильные дороги и дорожное строительство" и "Дороги и мосты", материалах польского дорожного конгресса (proceedings 1 st polish road congress "Better road-better life"), материалах международных научно-технических конференций.

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За время работы гендиректором "Киевавтодора" Густелей успел реализовать немало крупных инфраструктурных проектов — ремонт Русановского метромоста, постройка участка Окружной дороги на улице Богатырской и ремонт нескольких проспектов столицы. 

В КГГА  в ноябре 2019 года даже похвастались достижениями в качестве ремонта дорог. Международные эксперты высоко оценили ремонт участка Окружной дороги в Киеве стоимостью 332 миллиона гривен.

Как сообщили источники Delo.ua в КГГА, чиновник будет курировать вопросы транспорта вместо уволенного 28 ноября 2019 года Дмитрия Давтяна, который возглавлял департамент транспортной инфраструктуры КГГА. 

Примечательно, но после скандала с обвалом Шулявского путепровода, который произошел 27 февраля 2017 года Густелев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Но в КГГА увольнять главу "Киевавтодора" не стали. 

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