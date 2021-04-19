Общество 40 минут назад

Главу компании будут судить по обвинению в незаконной добыче песка в Киеве на 626 млн грн

Следствие СБУ считает, что компания в 2017-2019 годах воровала песок, не имея на добычу специального разрешения

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Главное следственное управление Службы безопасности Украины направило в суд обвинительный акт в отношении главы правления компании "Гидромеханизация" Юрия Колодзяна.

Как сообщает Офис генерального прокурора, ему инкриминируют злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и нарушение правил охраны и использования недр (часть 2 статьи 364-1, часть 2 статьи 240 Уголовного кодекса).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным следствия, глава компании с 2017 по 2018 год в нарушение условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка на Бортническом месторождении на территории Дарницкого района Киева и незаконно завладел им.

Читайте также:
Создателю "Дюны" 100 лет. Почему проблемы пустынного бестселлера сегодня близки Украине

Согласно заключению инженерно-экологической экспертизы, общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.

Напомним, что в декабре 2020 года Госэкоинспекция сообщала о самовольной добыче песка, которую осуществляло фермерское хозяйство в Харьковской области. Ведомство насчитало 612 млн грн ущерба государству.

Отметим также, что в феврале Госэкоинспекция запустила чат-бот для приема сообщений об экологических нарушениях.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Владельцу "Премьер Палаца" разрешили купить еще две киевских гостиницы
Владельцу "Премьер Палаца" разрешили купить еще две киевских гостиницы
"Вирус мутирует, в больницах много детей" — мэр Киева Кличко о ситуации с COVID-19
"Вирус мутирует, в больницах много детей" — мэр Киева Кличко о ситуации с COVID-19
В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)
В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)

  3. На Ближнем Востоке распространяется еще один опасный для человека вирус

  4. "Все оспорим в суде": как киевские бары и кафе продолжают работать вопреки локдауну

  5. "Вирус мутирует, в больницах много детей" — мэр Киева Кличко о ситуации с COVID-19

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...