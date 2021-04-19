Главу компании будут судить по обвинению в незаконной добыче песка в Киеве на 626 млн грн

Главное следственное управление Службы безопасности Украины направило в суд обвинительный акт в отношении главы правления компании "Гидромеханизация" Юрия Колодзяна.

Как сообщает Офис генерального прокурора, ему инкриминируют злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и нарушение правил охраны и использования недр (часть 2 статьи 364-1, часть 2 статьи 240 Уголовного кодекса).

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По данным следствия, глава компании с 2017 по 2018 год в нарушение условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка на Бортническом месторождении на территории Дарницкого района Киева и незаконно завладел им.

Согласно заключению инженерно-экологической экспертизы, общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.

Напомним, что в декабре 2020 года Госэкоинспекция сообщала о самовольной добыче песка, которую осуществляло фермерское хозяйство в Харьковской области. Ведомство насчитало 612 млн грн ущерба государству.

Отметим также, что в феврале Госэкоинспекция запустила чат-бот для приема сообщений об экологических нарушениях.