Госдолг Украины сократился в гривне, но в долларовом эквиваленте вырос — Минфин

В апреле 2020 года совокупный государственный долг Украины снизился на 2,7% в гривне — до 2,196 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 1,3% — до $81,4 млрд.

Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Как отмечают в Минфине, традиционно ключевым фактором влияния на состояние госдолга были колебания на валютном рынке. По данным НБУ, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%.

В министерстве подчеркнули, что активность инвесторов в условиях мировой пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики была невысокой.

Так, из четырех запланированных на апрель аукционов был проведен лишь один. По итогам аукциона 28 апреля, на финансирование госбюджета было привлечено 9,8 млрд грн.

"Более половины привлеченных средств — облигации государственного внутреннего займа, номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов — более 5,3 млрд грн. Еще около 4,5 млрд грн государственный бюджет получил от размещения шести- и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно", — говорится в сообщении.

Министерство финансов в апреле погасило 9,9 млрд грн по госдолгу и столько же за обслуживание.

"Для обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", — добавили в Минфине.

Напомним, в марте 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 10,1% до 2 трлн 255,5 млрд грн.