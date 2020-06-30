Политика и экономика 1 час назад

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку в любой момент

По словам премьер-министра, все, что для этого надо — это чтобы украинский народ, парламент или президент "выразили такое мнение"

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль готов пойти в отставку в любой момент, как только народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение.

Об этом он заявил в интервью BBC.

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"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос — это ответственность перед Украиной и украинским, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантии на должности, это не частный бизнес. Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение", — отметил он.

При этом глава правительства называл положительные стороны его Кабмина: они практически завершили реформу децентрализации и переходят к финишной прямой — выборам местных советов.

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"Местные выборы состоятся осенью. Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены. Они будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация. Трудно спрогнозировать, как на осень развиваться эпидемия коронавируса. Но других оговорок нет", — добавил он.

Напомним, что ранее Шмыгаль заявлял, что оснований для отставки правительства нет. Об этом он заявил после того, как парламент отказался поддерживать его программу и предоставлять Кабмину иммунитет на год. "Это документ (программа деятельности), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", — отметил Шмыгаль.

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Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновения", из-за чего программа не была принята.

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