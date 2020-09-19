Политика 1 час назад

Игорь Палица: кредиторы запретили Украине снижать налоги

Лидер партии "За майбутнє" уверен, что это подрывает экспортный потенциал страны

Игорь Палица на форуме в Краматорске Игорь Палица на форуме в Краматорске
Игорь Палица на форуме в Краматорске

В Украине один из самых высоких уровней налогов в мире, потому что этого требуют от нас международные кредиторы.

Об этом во время открытого форума сторонников партии "ЗА майбутнє" в Краматорске заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

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"ВВП страны у нас 150 миллиардов долларов за 2019 год. А налоговая нагрузка — 42%. То есть, 42% с ВВП — налоги. Для примера, в США-это 25%. А в Китае, наиболее быстро растущей экономике мира, — 11%. Это дает возможность бизнесу быть конкурентоспособным. Мы же не снижаем налоги, потому что нам это запрещено. Нам МВФ и Международный банк запретили это. Потому что если мы снизим налоги, то станем конкурентоспособными. Мы будем экспортировать продукцию, станем участниками мировых рынков. А для чего это нашим международным "друзьям", если они потеряют возможность сами продавать на мировых рынках и продавать нам свою продукцию?" — утверждает нардеп.

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Он уверен, что даже ситуация в сельском хозяйстве свидетельствует о диктате международных кредиторов Украины.

"У нас сегодня овощи и фрукты продаются импортные, а не свои. Потому что в Европе сельское хозяйство дотируется, а у нас — убивается... Они нас колонизировали и продолжают это делать", — считает Игорь Палица.

Напомним, выступая на этом же форуме нардеп Ирина Суслова заявила, что партия "За майбутнє" инициирует возврат старой практики, когда объекты социальной инфраструктуры строятся одновременно с жильем, поскольку отказ от этого, в частности, привел к катастрофической нехватке мест в детских садах.

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