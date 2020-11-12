Игорный рынок Украины вышел на стадию принятия лицензионных условий

Проектом данного постановления утверждаются соответствующие условия и устанавливается исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении советующей лицензии, а также исчерпывающий перечень требований, обязательных для выполнения при осуществлении указанной деятельности. С момента обнародования постановления на протяжении 30 дней заинтересованные юридические и физические лица могут присылать Регулятору свои замечания и предложения. По истечению вышеуказанного срока, Комиссия будет обрабатывать присланную информацию, при необходимости учитывать пожелания и выходить уже на окончательное утверждение Кабмином Лицензионных условий.

Когда же будут лицензионные условия для операторов азартных игр? Вопрос пока открыт и часто задается заинтересованными субъектами. Есть вероятность того, что к концу года правительство может их утвердить. Но вместе с готовностью Кабмина и Комиссии, не менее важной является готовность будущих операторов азартных игр, поскольку они эффективно готовы к получению лицензии, ведь требования, изложенные в Положении, достаточно непростые, и требуют серьёзной подготовки.

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К примеру, оператором государственных лотерей может быть исключительно юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины. Оператор должен иметь постоянно действующие обособленные подразделения в каждом населенном пункте Украины с населением более 500 000 человек и пункты распространения государственных лотерей в каждом населенном пункте с населением более 5000 человек, но не менее 5000 пунктов распространения. Оператор должен иметь электронную систему приема ставок, включая не менее пяти тысяч терминалов электронной системы принятия ставок, а также иметь опыт по выпуску и проведению государственных лотерей не менее трех лет.

Уставной капитал оператора государственных лотерей не может быть менее 30 миллионов гривен, при этом собственный капитал оператора государственных лотерей не должен быть меньше уставного капитала. Также оператор обязан застраховать риск невыплаты участникам государственных лотерей призов в случае его неплатежеспособности и / или банкротства.

Не менее серьезные требования предусмотрены и для других операторов. Так, организатором азартных игр в игорных заведениях казино может быть исключительно юридическое лицо — резидент Украины, уставной капитал которого сформирован денежными средствами на сумму не менее 30 миллионов гривен. Уставной капитал организатора азартных игр не может быть сформирован за счет бюджетных средств. Не допускается формирование уставного капитала за счет средств, источник происхождения которых невозможно подтвердить на основании официальных документов или их копий.

Также организатор азартных игр в игорных заведениях казино обязан оформить целевой банковский депозит или банковскую гарантию для обеспечения осуществления выплаты выигрышей на сумму 7200 (семь тысяч двести) размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года. Кроме этого, перед операторами азартных игр выдвигаются требования привлечения профессионального персонала, который на момент начала роботы достиг 21-летнего возраста, а также множество условий к используемому игорному оборудованию и помещению.

Указанные выше требования – это лишь малая толика того, что прописано в Лицензионных условиях. Поэтому представителям бизнеса уже необходимо серьёзно готовиться, заниматься подбором профессионального персонала, поиском подходящего оборудования, организацией соответствующих помещений и так далее. Чем быстрее все это подготовить, тем быстрее можно будет подать документы для получения лицензии и начать работать.

Запуск легального рынка азартных игр — это важный шаг для наполнения бюджета, особенно в ситуации его сегодняшнего дефицита в размере 270 миллиардов гривен. Профильный Комитет Верховной Рады прогнозирует доход от выдачи лицензий на уровне 4-7 миллиардов гривен. Но в реальности цифра будет больше, поскольку кроме платы за лицензию, операторы азартных игр будут платить и другие налоги за свою деятельность, а также военный сбор, налоги за каждого нанятого сотрудника и многие другие. Поэтому сложить окончательную цифру пока достаточно сложно, но уже ясно, что такие поступления крайне важны для бюджета страны. Также нужно учитывать и приток инвестиций, в частности в сферу отельного бизнеса, в помещениях которого и будут размещаться соответствующие игровые залы. Поэтому 4-7 миллиардов поступлений — это самые скромные подсчеты в первом приближении, в действительности сумма может быть гораздо больше.

Как отметил эксперт игорного рынка Антон Кучухидзе, формирование Комиссии, начало ее активной работы и обнародование Лицензионных условий — это важные и неотложные шаги. При этом, по его словам, позитивным сигналом для будущих операторов азартных игр, который стимулировал бы их быть более активными, стало бы принятие налоговых изменений в виде законопроекта 2713-д, который пока "завис" в парламенте.

"Этот законопроект устанавливает адекватное налогообложение азартных игр и является важным стимулом для выхода азартных игр из "серой" зоны. Более того, принятие этого законопроекта сделает более конкурентным украинский рынок. В частности, это касается отмены налога на выигрыш в размере 18%. Также положительным моментом является отсрочка введения налога на валовой игорный доход (GGR), что минимизирует потенциальные коррупционные риски в системе государственного регулирования сферы азартных игр. Поэтому принятие законопроекта 2713-д стало бы важным этапом поддержки только начинающего свою работу легального игорного бизнеса", — отметил Антон Кучухидзе.

По его словам, это нормальная мировая практика, когда в начале запуска рынка азартных игр устанавливается либеральное налоговое обложение, которое со временем и наращиванием оборотов рынка пересматривается в сторону повышения налоговых ставок. В противном случае налоговым давлением можно нивелировать в целом идею легализации и пустить все предыдущие усилия насмарку, считает эксперт.