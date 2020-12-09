Інтергал-Буд знов намагається почати будівництво на місці парку на Жмаченка

Компанія Інтергал-Буд може почати незаконне будівництво на вулиці Жмаченка, 20 в Києві, де згідно з рішенням Київради створений парк. Незважаючи на відсутність необхідних підстав, ДАБІ прийняло рішення про видачу дозволу на будівництво. Про це з посиланням на документи повідомив на своїй сторінці у Фейсбук експерт містобудування Георгій Могильний.

"Керівництво ДАБІ сьогодні добре заробило — прийняли рішення про видачу дозволу на МЕГА-скандальне будівництво Інтергал-Буд на вулиці генерала Жмаченка, 20. Відморожений екс-регіонал Зубик намагається побудувати ЖК під виглядом "завершення будівництва духовно-благодійного комплексу із застосуванням під багатофункціональний комплекс", — написав Могильний.

Експерт зазначив, що це вже друга спроба видати документи на незаконне будівництво. Як повідомляють Наші гроші два роки тому чиновники Департаменту містобудування та архітектури КМДА спочатку оприлюднили наказ на видачу містобудівних умов і обмежень, а потім під тим же номером документ про відмову. А 17 червня 2020 року за підписом заступника директора Юрія Тація МУО знову були видані, за фактом чого поліція почала кримінальне провадження.

Будівництво намагаються почати на ділянці, яку орендувала релігійна громада під обслуговування та реконструкції своєї будівлі, і забудовник вже проводив дослідження і починав вирубувати сосни, яких тут близько двох тисяч. Місцеві жителі встали на захист і за допомогою міських депутатів з'явилося рішення про розірвання договору оренди та присвоєння ділянці статусу парку. За нього Київрада проголосувала 24 вересня.

Але всупереч регламенту рішення досі не було оприлюднено на офіційному сайті Київради. Ініціативна група мешканців Дніпровського району впевнена, що мер Віталій Кличко свідомо приховує проголосоване рішення, щоб дати можливість забудовнику отримати документи.

Більш того, у відповіді на запит народного депутата мер вказав, що рішення "оформлено відповідно до регламенту", але надати його відмовився, написав, що "буде надіслано додатково".

Місцеві жителі пов'язують таку поведінку Кличко з інтересами в будівельній сфері в зв'язці з групою Зубика-Комарницького і депутата від Слуги народу Миколи Тищенка, який лобіює їх інтереси. Зараз ініціативна група готує додаткові заяви в правоохоронні органи і зазначає, що захищатиме парк.

"Люди вийдуть захищати цю ділянку, будуть зіткнення, і вони будуть на совісті влади! Тут повинен бути парк! А не незаконні висотки Зубика! Пропонуємо почати "будувати" перед ресторанами Тищенко та офісом Зубика. Ви хочете там барикади?!" — пишуть активісти на сторінці Парк на Жмаченка.