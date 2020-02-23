Экономика 30 минут назад

IT-отрасль будет приносить в бюджет $13 млрд в год — парламент

По итогам 2019 года доход Украины от экспорта IT-услуг составил около $5 млрд

IT-отрасль будет приносить в бюджет $13 млрд в год — парламент IT-отрасль будет приносить в бюджет $13 млрд в год — парламент
IT-отрасль продолжает активно развиваться в Украине

Количество IT-специалистов в Украине должно возрасти втрое, а сама отрасль должна приносить в бюджет $13 млрд в год.

Об этом в Запорожье во время выездного совещания Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации заявила первая заместитель комитета Кира Рудик, сообщает "Укринформ".

"IT-отрасль быстро растет, и на прошлый год это была уже вторая по экспорту отрасль в нашей стране. Мы — аграрная страна, и у нас есть все шансы, чтобы через некоторое время стать из аграрной страны технологичной. Что нужно сделать, чтобы этого достичь? Во-первых, увеличить доход от экспорта в $13 млрд в год", — сказала она.

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При этом Рудик уточнила, что по итогам 2019 года доход составил около $5 млрд.

Второй задачей она указала увеличение количества IT-специалистов из 160-250 тысяч до 650 тысяч человек.

Это, по ее мнению, важно потому, что "IT — это одно из направлений, где человек своим собственным умом может честно, прозрачно зарабатывать деньги и привлекать инвестиции".

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Напомним, представителям ИТ-индустрии предложили создать Фонд развития человеческого капитала, который наполнять с помощью дополнительного налога. Управлять фондом будут сами ИТ-предприниматели.

Ранее сообщалось, что рост украинского IT-рынка в 2019 году может составить около 30%.

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