Из 24 аппаратов ИВЛ в киевской клинической больнице только 2 готовы для больных COVID-19

В Киевской городской клинической больнице №17 из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких рабочих только шесть штук, из них только 2 могут быть использованы для больных коронавирусом.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сих пор. Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которое имеет то или иное медучреждение, надо понимать, работают ли они. Или он просто там есть", — написал Бахматов.

По его словам, Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит КГКБ №17 на состояние готовности к приему пациентов с Covid-19.

"Общее количество аппаратов ИВЛ 24! На этом очень часто заканчиваются официальные отчеты от главных врачей до главных санитарных врачей. Но независимый и экспертный и настоящий аудит надо читать полностью. Вот вам выжимка! Общее количество аппаратов ИВЛ 24! Не рабочих — 8. Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться Covid-19. Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения Covid-19. Потому что другие экстренные случаи, к сожалению, не пошли на карантин. И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2. Еще раз: 2 аппарата ИВЛ для палат интенсивной терапии пациентов с Covid-19!" — сообщил советник Кличко.

Но это еще не все. Как пишет Максим Бахматов, в больнице также отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится. Также требует технического обслуживания анализатор крови. Единственная хорошая новость по данной больнице, как пишет советник Кличко, это то, что в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за деньги Фонда ИТ-компании Innovecs.

"Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики. Нужно иметь яйца, чтобы сказать "Ребята нам п***ц". После аудита мы сформировали перечень необходимого для больницы номер 17. Если мы его закрываем, эта больница сможет разместить у себя 62 пациента (50 — инфекционное отделение и 12 — отделение интенсивной терапии). Сумма составляет 10 млн 606 тысячи 92 гривны. Кто хочет закрыть — пишите. Всю аналитику предоставлю. Все файлы от больниц тоже. Давайте решим проблему, а потом уже разберемся, кто и к чему был готов", — резюмировал Бахматов.