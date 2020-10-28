Як успішна співпраця між Україною та Німеччиною забезпечила підприємців дешевими кредитами

8 років тому Німецько-Український фонд отримав позику від уряду Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. Метою проєкту була підтримка малих та середніх підприємств (далі МСП) в Україні у питанні фінансування інвестицій та розвитку інфраструктури кредитування МСП. Бюджет проєкту склав 12 мільйонів євро.

Структура проєкту "Підтримка малих і середніх підприємств" передбачала дві складові: інвестиційну, у вигляді позики в розмірі 10 мільйонів євро, та консультаційну, у вигляді гранту в розмірі 2 мільйонів євро для супроводження проєкту. Саме злагоджена робота над ними і стала запорукою успішних результатів проєкту.

Інвестиційна складова

Після кризи 2014-2015 років багато банків зрозуміли, що кредитування виключно великих корпорацій виявилося помилкою. Тоді банки відновили кредитування МСП, які продемонстрували більшу стабільність та життєздатність у порівнянні з великими підприємствами.

Команда Німецько-Українського фонду у співпраці з Франкфуртською школою фінансів та менеджменту розпочала роботу над новою кредитною програмою, яка мала зосередитись на підтримці інвестиційних цілей МСП, пов'язаних з модернізацією виробництва, що привело б до збільшення продуктивності праці.

На початку її реалізації заважала одна головна перешкода — відсутність можливостей хеджувати валютні ризики. Позика уряду Німеччини була деномінована в євро, тоді як українські МСП потребували коштів у місцевій валюті. Існувала також очевидна необхідність захищати банки та МСП від можливих валютних коливань. Рішення було знайдено за рахунок підтримки Європейського Союзу, який надав кошти на загальну суму 5 мільйонів євро для компенсації валютних збитків.

Завдяки 5 мільйонам євро фінансової підтримки від Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business, вдалося запропонувати МСП довгострокові кредити в гривнях з процентною ставкою 14-15% річних. Слід зазначити, що на момент розробки програми вартість кредитів на банківському ринку становила приблизно 22-25% річних. Таким чином, підтримка Європейського Союзу була ключовою для високої популярності програми НУФ серед банків-партнерів та МСП.

Згодом до програми приєднались Київська міська державна адміністрація, з якою було домовлено про спільну реалізацію Програми компенсації процентних ставок за кредитами МСП з міста Києва. Розмір компенсації склав 50% від номінальної процентної ставки, завдяки чому підприємці міста Києва отримали можливість залучення здешевлених кредитів для реалізації своїх інвестиційних проєктів. В подальшому ця модель компенсації процентних ставок була використана іншими областями України, а згодом лягла в основу Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Консультаційна складова

Одночасно з розробкою кредитної програми команда Фонду за сприяння консультантів з Франкфуртської школи фінансів та менеджменту розпочала низку супровідних заходів для розвитку системи мікрокредитування в окремих банках — "Укргазбанку" та "Ощадбанку".

"Варто зазначити, що серед багатьох експертів на той час існував певний скепсис щодо правильності вибору цих банків, особливо Ощадбанку, який мав застарілу, архаїчну структуру та процедури прийняття кредитного рішення, яке досить часто тривало до 2-3 місяців, а для мікрокредитування ключовим фактором успіху є саме швидкість прийняття рішення", — розповів Валерій Майборода, уповноважений представник Фонду розвитку підприємництва.

Проте, команда Фонду взяла на себе відповідальність за консультування та підтримку банків. Ці зусилля було підкріплено великою зацікавленістю з боку керівництва "Ощадбанку" та "Укргазбанку", а також позицією консультантів, які змогли використати великий досвід щодо кредитування МСП у Німеччині та їх співпраці з німецьким Ощадбанком — Sparkasse Deutschland.

Як результат, на сьогодні Ощадбанк та Укргазбанк є незмінними лідерами з кредитування інвестиційних проєктів мікро-позичальників в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%", що є найкращим підтвердженням ефективності проведених консультаційних заходів.

Інституційна розбудова НУФ

Для того, щоб забезпечувати масштабне кредитування МСП через банки-партнери, Фонд також мав удосконалити свої внутрішні процедури та процеси.

"Перш за все було запроваджено прозору інвестиційну політику з кредитування банків-партнерів. Оновлена інвестиційна політика стала проактивною, як з точки зору прийняття прозорих рішень щодо кредитування банків-партнерів, так і з точки зору розробки та запуску нових програм. У кооперації з консультантами ми значно скоротили час прийняття рішень щодо фінансування банків-партнерів та запуску нових кредитних програм. Завдяки цим заходам, рівень трансформація коштів фонду в кредити банків-партнерів за результатами 2019 року склав 90,3% у порівнянні з 37% у 2015 році. При цьому рівень проблемних кредитів скоротився з 42,2% в 2015 році до 0,2% у 2019 році", — пояснив Валерій Майборода.

Для забезпечення ефективної діяльності Фонду, консультантами Франкфуртської школи фінансів і менеджменту була розроблена політика преміювання на базі чітких показників результативності НУФ відповідно до кращих світових стандартів та практик.

Результативність зазначених вище заходів з інституційної розбудови НУФ знайшла відображення у фінансових показниках роботи НУФ:

чистий процентний дохід зріс на 600% з 400 тисяч євро у 2015 році до 2,4 млн євро у 2019 році;

чистий прибуток у 2019 році становив 5,6 млн євро у порівнянні з -3,6 млн євро у 2015 році;

власний капітал НУФ зріс на 177% з 16,6 млн євро у 2015 році до 29,4 млн євро у 2019 році.

Найбільш важливим результатом роботи команди НУФ в рамках розбудови його інституційної спроможності став вибір Фонду Урядом України в якості платформи для реалізації Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" за ініціативи Президента України. Так, у січні 2020 року Німецько-український фонд стає Фондом розвитку підприємництва.

"Упродовж останніх 5 років Фонд зробив якісний прорив, ставши агентом держави з впровадження програм підтримки МСБ. Успішне завершення проєкту "Підтримка МСП" сьогодні є прекрасним прикладом успішної співпраці між Європейським Союзом, урядом Німеччини та тепер вже ФРП", — заявив Курт Штрасссер, директор KFW бюро в Україні.