Япония закрыла небо для белорусских самолетов

Руководство Японии решило закрыть воздушное пространство страны для белорусских авиакомпаний, а также порекомендовало японским авиаперевозчикам направлять самолеты в обход Беларуси.

Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Белорусское правительство не признало принуждение к посадке (самолета Ryanair) и нельзя исключать возможность того, что подобное может произойти и в будущем", — сказал Като.

Генсек Кабмина Японии порекомендовал японским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси.

"С учетом того, что принятые белорусскими властями меры нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, белорусским авиакомпаниям не будет разрешен доступ в воздушное пространство Японии. Также с Беларусью не будут заключаться какие-либо договоренности об открытии авиамаршрутов", — добавил он.

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Като осудил принудительную посадку гражданского самолета белорусскими властями и задержание пассажиров, потребовав немедленного освобождения задержанных журналистов.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза запретили посадку белорусских самолетов на территории ЕС.