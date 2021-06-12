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В мире 1 час назад

Япония закрыла небо для белорусских самолетов

В Кабмине Японии порекомендовали авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси

"Фото: Depositphotos "Фото: Depositphotos
"Фото: Depositphotos

Руководство Японии решило закрыть воздушное пространство страны для белорусских авиакомпаний, а также порекомендовало японским авиаперевозчикам направлять самолеты в обход Беларуси.

Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Белорусское правительство не признало принуждение к посадке (самолета Ryanair) и нельзя исключать возможность того, что подобное может произойти и в будущем", — сказал Като.

Генсек Кабмина Японии порекомендовал японским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси.

"С учетом того, что принятые белорусскими властями меры нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, белорусским авиакомпаниям не будет разрешен доступ в воздушное пространство Японии. Также с Беларусью не будут заключаться какие-либо договоренности об открытии авиамаршрутов", — добавил он.

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Като осудил принудительную посадку гражданского самолета белорусскими властями и задержание пассажиров, потребовав немедленного освобождения задержанных журналистов.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза запретили посадку белорусских самолетов на территории ЕС.

Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.

В свою очередь, саммит глав стран Европейского Союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.

Целый ряд европейских компаний сразу решили последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.

Украина, при этом, выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.

Источник фото: Depositphotos.

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