Южанина депутатскими запросами действует в интересах дорожно-строительной фирмы — Кубраков

Член фракции "Европейская солидарность", народный депутат Нина Южанина лоббирует интересы одной из дорожно-строительных компаний.

Об этом Александр Кубраков заявил, выступая в Верховной Раде во время рассмотрения его кандидатуры на должность министра инфраструктуры.

Нина Южанина, обращаясь к Кубракову, упрекнула его в отсутствии успехов в должности руководителя "Укравтодора" за год деятельности.

"Не может быть министром человек, который не имеет успешных достижений, год возглавляя "Укравтодор", — отметила она. Кроме того, она заявила, что ему якобы не хватает опыта для того, чтобы возглавить министерство.

Чиновник в ответ сдержанно отметил, что выступление нардепа носит патетический характер, вопросов оно не содержит. И добавил, что сама Южанина имеет интерес к дорожной отрасли. Кубраков намекнул, что нардеп, по сути, является заинтересованным лицом.

"Хотел бы указать. Нина Петровна (Южанина. — Delo.ua), я иногда получаю депутатские запросы от вас касательно строительства дорог. И они иногда, так выходит, созданы в интересах одной из компаний, которая работает в Киевской, Житомирской и Черниговской областях", — сказал Кубраков.

После едко-сдержанной реплики Кубракова зал ему зааплодировал.

В ответ Нина Южанина не стала отрицать свой интерес к работе определенной строительной компании. "Я располагаю достоверной информацией об откатах и схемах. И многие украинские компании не выдерживают их и обращаются к депутатам. Я прошу поддержать украинские компании, которые могут строить дороги, а не отдавать предпочтение турецким компаниям и не говорить о большом количестве рабочих мест", — публично заявила Южанина.

Согласно данным СМИ, которые есть в открытом доступе, с 2010 года юридическое сопровождение деятельности компании ЧП "Автомагистраль" осуществляет "Европейская аудиторская группа", которую возглавляла депутат от партии Петра Порошенко Нина Южанина. Компания имеет ряд собственных асфальтовых заводов в Киевской области.

По данным системы "Прозорро", с 2016 года компания ООО "Автомагистраль" приняла участие в тендерных закупках на сумму почти 34 миллиарда гривен, а выиграла строительных тендеров на сумму почти 12 млрд гривен.

С 2016 года компания ООО "Автомагистраль", по данным системы Прозорро, подала 116 требований и жалоб к заказчикам строительства на тендеры, общая стоимость которых составляет 5 млрд 200 млн. 48% закупок этой компании за 4 года были неконкурентными, то есть проведены без аукционов.

С внедрением Методологии закупок "Укравтодора" в 2020 году, компания ЧП "Автомагистраль" стала меньше выигрывать торги, не проходя тендерные требования по опыту и качества работ.