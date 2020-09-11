К "инспекции" боевиками позиций ВСУ у Шумов могут вернуться через несколько дней — Кравчук

К "инспекции" украинских позиций наемниками РФ в районе поселка Шумы на Донбассе стороны смогут вернуться через несколько дней.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире ТСН.Ранок.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это уже провокация, мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, перенос ли это встречи, например. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", — сказал он.

В сюжете также отмечается, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" оказалась под угрозой из-за обстрела со стороны наемников РФ возле Шумов, а, следовательно, сорванной "инспекции" позиций украинской армии.

Как отмечается, именно совместный с боевиками осмотр укреплений Вооруженных сил Украины был одним из условий встречи в Берлине.

Кроме того, наемники РФ с россиянами неожиданно потребовали проверить другие украинские позиции, снимать на видео все, да еще и составлять протоколы.

Напомним, 10 сентября в 14:15 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенного пункта Шумы Донецкой области.

Ранее сообщалось, что инспекция украинских позиций возле поселка Шумы, которая должна была состояться 10 сентября, в 14:00, не состоится.

Напомним, 19 августа состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации — первого президента Украины Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

В ходе заседания согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.

Кроме этого, на встрече представители РФ и так называемых "ДНР" и "ЛНР" выдвинули Украине новое требование по Донбассу.