  • Главная
  • Политика и экономика
вчера, 16:27

К "инспекции" боевиками позиций ВСУ у Шумов могут вернуться через несколько дней — Кравчук

Встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" оказалась под угрозой из-за обстрела со стороны наемников РФ возле Шумов

Леонид Кравчук. Фото: leonid-kravchuk.com.ua Леонид Кравчук. Фото: leonid-kravchuk.com.ua
Леонид Кравчук. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

К "инспекции" украинских позиций наемниками РФ в районе поселка Шумы на Донбассе стороны смогут вернуться через несколько дней.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире ТСН.Ранок.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это уже провокация, мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, перенос ли это встречи, например. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", — сказал он.

В сюжете также отмечается, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" оказалась под угрозой из-за обстрела со стороны наемников РФ возле Шумов, а, следовательно, сорванной "инспекции" позиций украинской армии.

Как отмечается, именно совместный с боевиками осмотр укреплений Вооруженных сил Украины был одним из условий встречи в Берлине.

Кроме того, наемники РФ с россиянами неожиданно потребовали проверить другие украинские позиции, снимать на видео все, да еще и составлять протоколы.

Читайте также:
Перемирие сорвано — на Донбассе под обстрелом погиб украинский воин

Напомним, 10 сентября в 14:15 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенного пункта Шумы Донецкой области.

Ранее сообщалось, что инспекция украинских позиций возле поселка Шумы, которая должна была состояться 10 сентября, в 14:00, не состоится.

Напомним, 19 августа состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации — первого президента Украины Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

В ходе заседания согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.

Кроме этого, на встрече представители РФ и так называемых "ДНР" и "ЛНР" выдвинули Украине новое требование по Донбассу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ГБР вызывает экс-главу Офиса президента Богдана на допрос
ГБР вызывает экс-главу Офиса президента Богдана на допрос
Украина требует от РФ повлиять на боевиков Донбасса из-за нарушения перемирия — ОП
Украина требует от РФ повлиять на боевиков Донбасса из-за нарушения перемирия — ОП
Больше 60% украинцев считают, что Украина идет не в ту сторону, — соцопрос
Больше 60% украинцев считают, что Украина идет не в ту сторону, — соцопрос
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Глава "Укроборонпрома" Абромавичус подал в отставку

  3. Киев — в оранжевой карантинной зоне: какие вводятся ограничения

  4. Ключевой китайский инвестор Мотор Сич: давление на нас происходит не из коммерческой сферы

  5. Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек

Загрузка...