Политика 20 минут назад

Кабмин отказался от премий до конца 2020 года

Остаются заработные платы, максимальный размер которых не может превышать пять средних по Украине и надбавки, определенные законом

Кабмин отказался от премий до конца 2020 года Кабмин отказался от премий до конца 2020 года
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Кабинет министров отказался от премий для министров до конца 2020 года.

Об этом на брифинге 11 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вопрос ключевой, решение которого ожидалось. Политическое решение, но очень важное — министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министрам на политических должностях будет рассматриваться по итогам года… Остаются заработные платы, максимальный размер которых не может превышать пять средних по Украине. Остаются надбавки, определенные законом, надбавка за интенсивность не может превышать 30%", — заявил Шмыгаль.

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Напомним, ранее стали известны зарплаты и премии за декабрь 2019 года предыдущего правительства. Так, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко заработал 234 тысячи гривен. Меньше всех получил экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который отказался от всех дополнительных выплат. Его зарплата составила 17,5 тысяч гривен. В то же время зарплата за декабрь бывшего главы правительства Алексея Гончарука достигла средней отметки по сравнению с выплатами другим членам Кабмина и составила чуть более 76 тысяч гривен.

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Из 76 190 гривен, полученных премьером в декабре, должностной оклад составил 20 000 гривен, надбавка за интенсивность труда — 20 000 гривен, премия — 20 000 гривен, премия за ноябрь — 16 190 гривен. Сумма удержанных налогов составила 14 857 гривен. Фактическая сумма, полученная премьером, составила 61 333 гривни.

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