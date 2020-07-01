Кабмин предлагает штрафовать украинцев, которые ходят без масок

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект о штрафах и для физических, и для юридических лиц за пребывание в общественных зданиях и транспорте без защитных масок.

Такое решение члены правительства поддержали на заседании 1 июля.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях. Также отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок", — отметил министр юстиции Денис Малюська.

Чиновник отметил, что физических лиц "штрафы сравнительно небольшие" и, по сути, идет даже уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина. А вот для юрлиц наказание составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн).

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях в Украину вернется жесткий карантин. По словам главы правительства, если количество активных больных на 100 000 населения превысит лимит в 60 человек, это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин на уровне страны и отдельных областей.

Отметим также, что в Киеве со среды, 1 июля, ограничили работу заведений питания и развлекательных заведений, а также проведение массовых мероприятий после 22:00. Решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве приняли столичные власти на основании постановления правительства.