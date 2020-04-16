Как гореть работой и не гореть на работе

Мы в холдинге TECHIIA наработали позитивный опыт, который может быть полезен и другим бизнесам. Эти рекомендации помогают нам поддерживать себя в бодром продуктивном состоянии и в хорошем настроении.

Заряжаем внутренние аккумуляторы

Да, карантин временно отнял возможность выходить на улицу и получать "солнечный" витамин D. Но это не повод забыть о своем здоровье, а скорее повод еще больше о нем позаботиться.



Выделяйте время на движение. Делайте зарядку утром и простую разминку раз в два часа на протяжении дня. А лучше больше — заниматься спортом онлайн. Например, принять участие в бесплатном марафоне "Здоровая спина", который будет полезен всем, кто ведет малоподвижный образ жизни.



Помогает снять напряжение и добавить движения также мелкая моторика. Рисование, лепка, пазлы, и даже — приготовление еды. Пазлы и лепка после работы, конечно же. Кстати, о еде. Психологи утверждают, что мозгу нужны "ритуалы" — повторяемые действия, которые дают мозгу ощущение контроля. Одним из полезных ритуалов может стать приготовление сытных полезных завтраков. У работы из дома есть неоспоримое преимущество — вместо утренних сборов есть возможность уделить время на приготовление завтрака. И завтракать не спеша и в удовольствие.

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Идеальными "ритуалами" будут также еда по расписанию, старт работы по графику, спорт и приятные эмоции перед сном. Сейчас самое благодатное время вспомнить, какие приятные мелочи есть в вашей жизни. Заброшенное увлечение музыкой, чтение, рисование или любимые настольные игры. А может время с домашними любимцами или звонок близким. Составьте список из минимум пяти приятных мелочей в вашей жизни и радуйте себя ими ежедневно под настроение. Повод вспомнить, что иногда счастье в совсем простых вещах. Например, делайте то, что доставляло радость раньше. Вы каждое утро покупали кофе перед работой? Научитесь его делать себе самостоятельно и сделайте этот процесс еще одним приятным ритуалом.

А вот чтобы не пришлось обновлять гардероб на размер больше — соблюдайте режим приема пищи и уделите внимание сбалансированному питанию. Не стоит злоупотреблять снеками, жирной и жаренной пищей, сладостями и газированными напитками. Также важно выпивать достаточное количество воды. Объем зависит от вашего веса и роста, но минимум составляет полтора литра воды в день.

Но важно не только себя радовать, но и отсекать лишние информационные потоки. У залипания в новости есть особенность — негатив и волнения вокруг забирают чувство контроля над своей жизнью. Создается ощущение, что мы мало на что можем влиять, а планирование будущего кажется невозможным. Сделайте план на день — это то, на что вы можете влиять. Вы можете прожить его, полезно питаясь, продуктивно работая, уделяя время близким людям и любимым занятиям. Чтобы утолить потребность в новостях, рекомендуем читать проверенные источники и потреблять информацию дозированно.

- Сайт Министерства охраны здоровья.

- Центр громадського здоров'я України.

- Телеграм канал "Коронавирус-инфо". Ежедневно публикует сводки по заболевшим и полезные обновления.

- World health organization. Публикует информацию о положении по всему миру.

Становимся лучше

Говорят, после карантина никто из нас не останется прежним, и многие уже извлекают из него полезные уроки. Если у вас есть энергия на самосовершенствование, вот вам несколько идей, как ее успешно инвестировать:

➡️ Онлайн курсы открыли доступ к программам на время карантина. Например Курсера, ПостНаука, Brand Father — онлайн-курс Андрея Федорива.

➡️ Онлайн концерты и туры: Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD.

Баварская опера дает бесплатный доступ к своим спектаклям до 19 апреля.

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К.

Виртуальный тур по театру-музею Сальвадора Дали в городе Фигерасе, а также почти сотня работ.

Цирк дю Солей опубликовал несколько своих представлений в открытом доступе.

➡️ Волонтерство

Сейчас набирает популярности интеллектуальное волонтерство — возможность инвестировать свои знания в тех, кому они будут полезны. Можно стать ментором коллеге, начать менторить в свободное от работы время новичка, который мечтает попасть в профессию или присоединиться к одной из благотворительных инициатив. Можно помогать вполне конкретным людям — купить продукты пожилым соседям, пожертвовать деньги на благотворительность. Или помочь своим родителям, бабушкам, дедушкам.

Выбирайте по душе и получайте удовольствие с пользой.

И, конечно же, можно и нужно развиваться в профессиональной деятельности. Ответив себе на вопрос, каких собственных целей помогает достигать работа. Каждый день становиться профессиональней, нарабатывать новый опыт и достигать командных и корпоративных целей. Фиксировать результаты самостоятельно или в Латис. И ежедневно напоминать себе, что работа каждого из нас влияет на успех компании, а значит и на собственное будущее.

А еще обязательно обнимайтесь с близкими — от этого появляется окситоцин — один из гормонов счастья!

Татьяна Волошина, HRBP — HR Business Partner TECHIIA holding