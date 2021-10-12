Как использовать выпуск корпоративных облигаций для привлечения финансирования МСБ

Наблюдая за изменениями рынка, когда привлекательность инвестиций в ОВГЗ снизилась, проценты по банковским вкладам значительно опустились, а требования к предприятиям для получения финансирования ужесточились, возникла необходимость в новых финансовых инструментах для потребителей банковских услуг. ТАСКОМБАНК первым на рынке предложил клиентам использовать корпоративные облигации, соединяя потребности клиентов сразу нескольких сегментов: желание своих вкладчиков получать более высокую доходность от инвестиций и необходимость бизнеса в кредитных ресурсах.

"Мы предоставляем возможность клиентам малого и среднего бизнеса выпустить корпоративные облигации с целью привлечения финансирования от наших вкладчиков. Досконально зная бизнес своих клиентов, их отчетность и финансовое состояние, мы можем рекомендовать частным инвесторам — своим вкладчикам — вложиться в корпоративные бумаги этих компаний. ТАСКОМБАНК уже успешно запустил этот кейс с клиентами сегментов Private banking и крупного корпоративного бизнеса — все остались довольны, мы видим в этом направлении большие перспективы и начинаем большой проект по выходу продукта на внешний рынок, масштабируя его и на другие бизнесы", — подчеркнул заместитель председателя правления ТАСКОМБАНКА Олег Поляк.

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Олег Поляк убежден, что клиенты МСБ, которые развивают свой бизнес, используя выпуск корпоративных бумаг, получат возможность привлечь финансирование без залога и сложных процедур внутри банка, которые обычно необходимо пройти для получения стандартного кредита. "По нашим оценкам, в регионах клиенты, представители МСБ, имеют запрос на финансирование, и мы планируем предлагать подобные альтернативные инструменты финансирования этим предпринимателям. Мы видим будущее в развитии МСБ, и даже если клиент понимает, что его залог ограничен, финансовый класс не позволяет получить финансирование в необходимом объеме, мы готовы предлагать альтернативные инструменты", — сообщил Олег Поляк.

По словам банкира, ТАСКОМБАНК пока что единственный банк на рынке, предоставляющий подобную услугу в таком формате. Выпуск корпоративных облигаций в банке реализован под ключ: от выпуска, размещения и до закрытия сделки в банке. Срок выпуска корпоративных бумаг в среднем составляет 3 месяца, а оптимальный объем — от 10 млн грн. Также кроме возможности получить финансирование клиенты подтверждают прозрачность бизнеса и возможность в будущем выйти на IPO. Заявок от бизнеса достаточно много, и в банке видят спрос на продукт со стороны клиентов.

Также в ТАСКОМБАНКЕ развивают еще одно новое направление — сотрудничество с КИФ через доверительное управление. Те компании, которые не могут выпустить корпоративные облигации, смогут воспользоваться кредитными проектами в инвестиционных фондах, когда на базе фондов создаются блоки инвесторов, благодаря которым возможно получить альтернативное финансирование.

ТАСКОМБАНК — универсальный банк, который динамично развивается и постоянно расширяет свое присутствие на украинском рынке банковских услуг. Банк основан в 1989 году и является одним из самых опытных коммерческих банков Украины. В 2004 году присоединился к Группе "ТАС", которая на сегодня является одной из самых крупных финансово-промышленных групп страны. Занимает 4 место среди банков с украинским частным капиталом по размеру актов. Уставный капитал банка по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 1 647 млн грн, а активы — 24 475 млн грн. Прибыль банка за первое полугодие 2021 года — 280 млн грн. Объем кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 12 989 млн грн. Банк входит в перечень системно важных банков. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011.