Как НАПК одиозному прокурору Кулику репутацию отбеляло 

7 февраля было назначено рассмотрение дела Константина Кулика о незаконном обогащении в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). СМИ сообщили, что заседание не состоялось по "причине неявки обвиняемого". До этого дело было передано из Голосеевского суда в ВАКС. Защита Кулика воспользовалась своим правом на апелляцию — в Апелляционном суде Киева рассматривается вопрос об обратной передаче дела в Голосеевский суд. Вернуть дело в Голосеевский суд — сейчас задача номер один для Константина Кулика, поскольку это существенно упрощает его задачу получить оправдательный приговор.

Но самое интересное, что вернуться в обойму, судя по всему, Кулику помогает НАПК — агентство, которое за деньги налогоплательщиков должно выявлять, а не покрывать коррупционеров.

Так, Константин Кулик во всех (2015-2019) поданных декларациях указывает дочь Кулик Алису-Александру Константиновну, которой принадлежит квартира площадью 92,6 м2. При этом прокурор Кулик указывает, что информацию о дате получения права собственности этот член семьи ему не предоставил. Как не сообщила малолетняя дочь отцу и стоимость квартиры на дату получения права собственности.

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В действительности же квартира по адресу проспект 40-летия Октября, дом 62 общей стоимостью 558 тысяч 773 грн была зарегистрирована на дочь 15 декабря 2012 года — в момент, когда он находился в законном браке с матерью своей дочери Ириной Нимец. А значит, если прокурор не нарушал Гражданский кодекс, они с матерью ребенка присутствовали на сделке и давали письменное нотариально заверенное согласие на покупку квартиры.

И есть все основания утверждать, что Константин Кулик заведомо указал в декларациях недостоверную информацию, совершив тем самым уголовное преступление, связанное с коррупцией, предусмотренное статьей 366-1 УК Украины.

Но полбеды, что Кулик решил скрыть финансовую информацию о своей семье. Здесь больше вопросов к НАПК, которое случайно или умышленно этого факта не заметило — так, в открытом доступе есть решение НАПК от 30 ноября 2019 года № 2914 "О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год, представленной Куликом Константином Геннадьевичем, военным прокурором сил антитеррористической операции". Но в "полной проверке" не было проверки в части не отражения всех необходимых сведений о дате приобретения права собственности дочерью Кулик Алисой-Александрой Константиновной на квартиру 92,6 м2 и ее стоимости. Это при том, что на момент обнародования решения НАПК широко известным был факт о расследовании НАБУ дела о незаконном обогащении Кулика, что должно на самом деле означать максимально объективный и тщательный подход к проведению проверки.

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Что это? Формальный подход к проведению проверки? Или покрытие преступной деятельности одиозного Константина Кулика со стороны органов государственной власти? На вторую версию указывает тот факт, что именно это положительное заключение НАПК стало основанием для обжалования Константином Куликом позиции обвинения по незаконному обогащению для того, чтобы настаивать на закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Принципиально отметить, что именно закрытие таким способом необходимо Константину Кулику, чтобы считать себя полностью оправданным, а также "репутационно отбеленным" для дальнейшей работы в правоохранительных органах. Он не воспользовался возможностью закрыть дело в связи с декриминализацией статьи о незаконном обогащении.

В четверг, 13 февраля, в Киевском апелляционном суде на 11:00 назначено заседание. Решение апелляционного суда станет показательным во многих отношениях, так как по всем формальным признакам дело о незаконном обогащении должно быть распределено в ВАКС.

Однако сохраняется высокая вероятность его возвращения в Голосеевский суд, где Константина Кулика с вероятностью в 100% ожидает оправдательный приговор. А это значит, что скандальный прокурор будет иметь возможность занимать высокие посты с широкими полномочиями в правоохранительных структурах и получит таким образом индульгенцию на продолжение своей противозаконной деятельности. ВАКС же — это высокая вероятность обвинительного приговора и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах для наиболее одиозного украинского "правохранителя".

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua