Как пандемия диджитализировала банковский опыт — интервью Леси Сироты (ОТП Банк)

О продуктовой гамме банков будущего и трансформации профессии банкира в интервью на YouTube-канале Delo.ua рассказала директор департамента по продажам розничного бизнеса и управлению сетью ОТП Банка Леся Сирота.

Delo.ua публикует ключевые тезисы беседы.

О действиях на карантине

Команда ОТП Банка вместе с клиентами проходила все этапы осознания новой реальности. На смену отрицанию и панике очень быстро пришла адаптация и создание планов на будущее.

Мы соблюдали все меры безопасности. Кроме того, в Киеве, Днепре, Одессе и во Львове компания организовала доставку сотрудников на работу и домой в рамках проекта "bla-bla OTP car".

Об исследовании пути клиента

Банк переориентировал свой продуктоцентричный бизнес на клиентоцентричный. Так возникала необходимость исследования пути клиента, чему мы посвятили весь прошлый год. Чтобы не оценивать клиента глазами банкира, доверили это компетентному партнеру 4Service Group.И это было верное решение.

О диджитализации банков

Последние десять лет ОТП Банк приучает клиента к интернет-банкингу. До карантина старшее поколение игнорировало эту услугу. Именно пандемия подтолкнула людей к диджитализации. В отделениях клиентопоток упал на 40% — клиенты перешли в онлайн-банкинг.

О кредите "на диване" и "лисапетной" рассрочке

На карантине абсолютно все банки должны были предоставить заемщикам кредитные каникулы. Самое плохое в кризисные моменты — это остановка, поэтому мы ни на минуту не останавливали кредитование, только переформатировали его.

В ОТП Банке появилась услуга "Кредит на дивані": клиент может не выходя из дома и без звонка в банк получить кредит на покупку техники и других товаров. Правда, во время карантина была уменьшена сумма выдачи кредита в одни руки с 700 до 500 тысяч грн.

Мы также запустили услугу "Лісапетна розстрочка", когда поняли, что велосипеды стали очень востребованы.

Мы думали, что будут покупать телевизоры, а на карантине популярными стали товары для приготовления еды и игровые приставки.

О продуктовой гамме будущего

Изменится рынок переводов, поменяется отношение к депозитам.

Уже сейчас мы видим, как врывается много стартапов. В Украине, в отличие от Европы, продолжают держать деньги на депозитах. В дальнейшем будет видоизменен заработок населения: он будет не только от депозита, но и от умения вкладывать в ОВГЗ.

Больше о том, как будет меняться банковская отрасль, и о банкире будущего смотрите на YouTube канале Delo https://youtu.be/6-T7zpvEOyM