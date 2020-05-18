Как советник Венедиктовой подсидел главу СБУ Баканова

Неформальный руководитель группы советников Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть причастен к фактическому срыву обысков, которые на минувшей неделе проводила Служба безопасности Украины по делу о "налоговых скрутках" и "конвертаторах". Источники в Офисе Генпрокурора сообщают, что благодаря Ватутину большинству фигурантов удалось либо спрятать либо уничтожить доказательства своего участия в схемах.

Обыски прошли по "скруткам"

В ближайшее время Служба безопасности Украины намерена вручить подозрение экс-главе Государственной фискальной службы Сергею Верланову по факту его участия в организации и работе масштабной схемы по "скруткам" фиктивного налогового кредита. О схеме впервые рассказал сразу после увольнения экс-министр финансов Игорь Уманский, который сегодня работает советником по экономическим вопросам в Офисе Президента. По его оценкам, объем недополучения средств в бюджет от таких схем составляет не менее 5 млрд. грн. в месяц.

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По экспертным оценкам, чтобы сгенерировать такой объем налогового кредита, необходимо увести от налогообложения порядка 25 млрд. грн. товарооборота. Если исходить из стоимости услуг конвертаторов на уровне 10-12% от оборота бизнеса, то прибыль, которая оседает на руках черных делков, составляет не менее 2,5-3 млрд грн ежемесячно или 30-36 млрд грн в год. Впоследствии о подробностях схемы писало также издание ZN, которое обнародовало целые списки компаний-участников оборудок.

Уманский прямо указывал на то, что к схеме причастны уже теперь экс-глава налоговой Верланов и бывший руководитель таможни Максим Нефьодов, которого, среди прочего, связывают также с известным конвертатором-обнальщиком Василием Костюком. Костюк — одногруппник Верланова и бизнес-партнер родственника Нефьодова. По данным ZN, во Львовской области, где орудует Костюк, в конвертационных схемах принимает участие не менее 40 фирм, сумма убытков, нанесенных государству, только за февраль 2020 года составила 453 млн грн или в годовом исчислении — порядка 6 млрд грн.

Недавно стало известно, что Служба безопасности Украины уже работает над этим делом и подозревает бывшее руководство ГФС в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. В СБУ установили, что чиновники создали схему в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп. Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности с признаками "рискованности" (фиктивности).

Проще говоря, скрутки проводили через компании-пустышки, а налоговый кредит по НДС отображался в отчетности компаний реального сектора.

В рамках расследования правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя ГНС. По инициативе СБУ заблокированы банковские счета предприятий, задействованных в противоправной схеме, на сумму порядка 30 млн грн. Кроме того, наложен арест на лимиты этих компаний по НДС в электронной системе администрирования НДС на сумму порядка 600 млн грн. А лицу, непосредственно вмешивавшемуся в электронную систему администрирования налогов даже уже предъявили подозрение.

Также СБУ задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам. Как выяснилось, организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные сделки по договорам комиссии с субъектами хозяйствования с последующей поставкой продукции за рубеж. У контрабандистов тоже прошли обыски. По данным источников, следователи приходили домой и к Василию Костюку, и к одесскому контрабандисту Виктору Шерману.

"В Багдаде все спокойно"

Несмотря на масштабность проведенных проверок, экс-глава налоговой Сергей Верланов прокомментировал их достаточно спокойно. По его словам, "сам обыск проходил достаточно корректно".

"В итоге у меня ничего не изъяли. Искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Я, моя жена и ребёнок предоставили свои айпады, показали телефоны. Следовать просмотрел фотографии, телефонные книжки. Все фиксировали на камеру. Возможно, они покажут какие-то куски видео процесса обыска. Пусть это делают. Ничего не забрали, хотя у меня были разные документы. В результате, в протоколе, который я подписал, есть вступительная часть, а в следующем разделе написано, что ничего не изъято", — сказал он в комментарии "Левому берегу".

Неискушенному стороннему наблюдателю может показаться, что это нормальная реакция человека, которого подозревают в причастности к многомиллиардным скруткам налогов и недополучению доходов в госбюджет, из-за чего казна испытывает немалые проблемы, а многие социальные выплаты по факту заморожены. Но причина спокойствия Верланова не во внутреннем душевном равновесии или жизненном оптимизме, а в уверенности в своей безнаказанности.

Дело в том, что по данным источников в Офисе Генпрокурора (который координировал обыски) и Службе безопасности, по многим адресам оперативники СБ ушли не солоно хлебавши, изъяв едва ли 10% от тех документов или других доказательств, на которые рассчитывали. Причина в том, что информацию о времени и масштабах обысков фигурантам уголовных производств банально "слили" из Офиса Генпрокурора. И сделал это никто иной как новый "главный советник" Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин руками своего фактического подчиненного, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы Анатолия Коваленко.

Буквально недавно СМИ раскопали информацию о том, что Ватутин, по сути, является кадровым "серым кардиналом" при Генеральном прокуроре и активно расставляет своих людей на различные должности в различных региональных прокуратурах, чтобы "правильные люди" организовали денежные потоки с мест в нужном направлении.

К слову, самому Ватутину, среди прочего, приписывали также кураторство контрабанды в Одесской области в тесной связке с упомянутым Шерманом, а также Вадимом Альпериным. В СМИ упоминается также дело о контроле над рынком поставки в Украину кофейной продукции, Ватутин якобы осуществлял давление на отдельные компании, заставляя их платить за невмешательство в их деятельность.

Очевидно, что в дальнейшем на "поддержку" Ватутина рассчитывает и Василий Костюк, который, по слухам, как и Верланов, тоже вышел "сухим из воды" после обысков СБУ. Дело в том, что после увольнения Нефьодова, Костюк активно ищет себе нового покровителя, а также возможность минимизировать риски проверок со стороны налоговых органов. Именно для этого он лоббирует на должность главы ГФС одиозную Ирину Столярик, которая должна гарантировать отсутствие проблем. А за то, чтобы злоупотреблений и Костюка, и Столярик не замечали в Офисе Генерального прокурора — будет следить уже упомянутый выше человек Ватутина — Анатолий Коваленко, который в ОГП отвечает за надзор над органами ГНС.