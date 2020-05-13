"Карантинная" депрессия 2020: как заработать на панике и быть в тренде

Март 2020 года стал переломным для фондового рынка из-за всемирной пандемии — S&P 500 снизился более чем на 35%. Ожидая остановку производств из-за нехватки рабочих и прекращения торговли, инвесторы начали продавать акции и облигации развивающихся стран. Однако ожидания — основа формирования цен на фондовых рынках — это изменчивое измерение. То есть, "все пропало" сегодня может легко измениться на неограниченный оптимизм завтра.

Покупать хороший актив нужно тогда, когда он продается с наибольшим дисконтом, а входить в стабильный рынок не лучшая идея, ведь в любой момент затишье может измениться на панику. Об этом говорит Уоррен Баффет и другие инвесторы с опытом. Исходя из этого, мы подготовили подборку компаний, в которые можно сейчас вложиться. А также рассказываем, где учат инвестировать и как понимать фондовый рынок. Дочитайте до конца.

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Alphabet Inc. В октябре 2015 года Alphabet стал материнской холдинговой компанией Google, широкий спектр продуктов и платформ которой используют юзеры всех стран мира. В 2019 году бизнес под руководством Google, YouTube и Cloud принес доходы Alphabet до $41,2 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году, или на 15% в постоянной валюте. Средняя доходность акций компании за 2019 год составила +28,17%.

На ежегодном собрании акционеров 2020 года Alphabet объявила о доступности интернета прокси-материалов. В соответствии с этим и текущим финансовым показателям отчетности, прогнозируется дальнейший рост цены акции эмитента. При этом следует помнить о негативном развитии событий в мире и форс-мажорах, связанных с рецессией и возможной "депрессией" мировой экономики, поскольку платежеспособность клиентов Alphabet уменьшится.

Apple. Самая известная компания индустрии инновационных технологий приятно поразила инвесторов результатами I квартала 2020 года. Вместо ожидаемого снижения доходности на 2%, Apple показал рост стоимости акции на 2,55 долларов США, что на 10% выше прогноза аналитиков. Доход компании в 2019 году составил 91,819 млрд долл., а чистый доход — 35,217 млрд долл.

30% выручки компания получает от продажи приложений и подписок в App Store. Сегодняшний карантин позволит компании увеличить доход от сервисов еще больше, что может стать триггером превышения ожиданий инвесторов в будущем. Средняя целевая цена по акциям компании Apple, по данным агентства Reuters, составляет 307,02 долларов США.

Facebook. Во время карантина все общение перешло в онлайн. Это и взяли за основу для развития в Facebook. Уже вскоре компания планирует запустить сервис для групповых видеозвонков, в которых смогут участвовать до 50 человек без ограничений по времени. Позже функцию добавят в WhatsApp и Instagram.

Сумма дохода Facebook в 2019 году составила 17,73 млрд долл. Средняя целевая цена акции, по данным консенсус-прогноза аналитиков, составляет 237,38 долл. США. Недавно стало известно, что Facebook будет инвестировать 5,7 млрд долл. в индийскую компанию Jio Platforms Limited, которая привлекла к пользованию интернетом более 388 миллионов людей за 4 года. Это будет способствовать популяризации бренда в Индии.

ADOBE INC. Производитель программного обеспечения достиг рекордных квартальных доходов в размере 3,09 миллиарда долларов в своем первом квартале финансового 2020 года, что составляет 19% в годовом исчислении. ADOBE продает продукцию с помощью модели подписки программного обеспечения, где клиенты покупают доступ к товару на определенный период времени, в течение которого они имеют право пользоваться последней версией этого продукта.

Компания продает и лицензирует свою продукцию напрямую, используя свои торговые группы и некоторые местные представительства и через собственный сайт www.adobe.com. Также продают и распространяют продукцию с помощью каналов сбыта, куда входят дистрибьюторы, розничные торговцы, разработчики ПО, через заказчиков OEM и аппаратных комплектов — в ADOBE работают 22 634 человек.

SALESFORCE.COM INC. Salesforce — это платформа управления мировыми сервисами №1 в мире. Облачные CRM-программы для продаж, обслуживания, маркетинга и других задач не требуют ИТ-экспертов для настройки или управления — простой вход в систему и подключение к клиентам совершенно по-новому. Сейчас компания запускает Work.com, чтобы помочь бизнесу и общинам заново открыться и бороться с безработицей.

Общий доход за 2019 год составил 17,1 млрд долларов (+29% в годовом исчислении). Прибыль на акцию в фискальном 2020 году составила 0,15 доллара, а доходность за акцию, что не касается GAAP, составила 2,99 доллара.

Oric Pharmaceuticals. Эта компания только 23 апреля вышла на IPO, разместив 5 млн акций в ценовом диапазоне 14–16 долл. Рост стоимости акций составил +1,55% от открытия торгов и +63,625% с момента подачи заявки на IPO. Цена на 28.04.2020 составила 26,18 долл. США.

В ORIC разрабатывают набор инновационных методов лечения рака в 3 областях: гормонозависимые раковые заболевания, прецизионная онкология и выявление раковой зависимости. В компании всего 2 программы разработок: ORIC-101 на 1 стадии клинических испытаний, ORIC-533 на стадии доклинических испытаний. Учредители и команда менеджеров компании имеют многолетний опыт выявления и характеристики механизмов резистентности в онкологии. Соучредитель Чарльз Сойерс ранее участвовал в открытии ензалутамида, целью которого является замедление роста опухолевых клеток, второй соучредитель компании Скотт Лоу является экспертом по раковым сетям и по реакции раковых клеток на лечение.

Говоря про украинский рынок акций, также есть к чему присмотреться.

Мироновский хлебопродукт (МХП). В 2019 году выручка МХП выросла на 32% в сравнении с данными в предыдущем году. В прошлом году МХП приобрел за 273 млн евро компанию Perutnina Ptuj в Словении — лидера по производству курятины в Балканском регионе. Еще одним достижением компании стало размещение еврооблигаций на сумму 350 млн долл. США на 10 лет со ставкой купона 6,25%. Мироновский хлебопродукт — интересный объект для инвестирования с горизонтом 2–3 года. Именно этого времени хватит, чтобы цена акции эмитента обновила свои исторические максимумы на уровне 15–18 долларов.

Новая почта. Лидер экспресс-доставки в Украине во время карантина планирует расширить штат курьеров на 2000 человек. Услугами перевозчика пользуются 12 млн клиентов, а количество отправлений 2018 году превысило 174 млн. Компания растет на 20% ежегодно, год к году увеличивая свои активы на +22,9%. Корпоративные облигации ООО "Новая почта" с доходностью 14,5% годовых торгуются на бирже ПФТС.

ООО "РУШ". Это компания, которая владеет крупнейшей в Украине линией магазинов розничной торговли EVA. Чистую прибыль ООО "РУШ" реинвестирует в развитие бизнеса — движение средств от инвестиционной деятельности за 2019 год составляет 403 млн грн. В прошлом году компании удалось сохранить финансовую стабильность и увеличить чистую прибыль на 27%, получив 375 млн грн. Эти и другие финансовые показатели создают прочную финансовую основу для дальнейшего развития компании. Корпоративные облигации ООО "РУШ" с доходностью 14,5% годовых торгуются на Украинской бирже и бирже ПФТС.

АО "Укрэксимбанк". АО "Укрэксимбанк" — государственный банк, который по объему активов входит в пятерку крупнейших банков Украины. НБУ подтверждает финансовую устойчивость Укрэксимбанка и увеличивает лимиты сотрудничества. В стратегии учреждения на 2019-23 гг. предусмотрено лидерство в области экспортно-импортного финансирования и корпоративного кредитования, деятельность как ведущего поставщика широкого круга корпоративного банкинга, создание стабильных механизмов финансирования деятельности с учетом последних разработок, изучение возможности привлечения иностранных инвестиций. Владельцы корпоративных еврооблигаций UKREXIMBANK получают 9% годовых в валюте. Ценные бумаги торгуются на Украинской бирже и бирже ПФТС.

Кризисный период — лучшее время для инвестирования, ведь можно приобрести акции известных компаний относительно дешево, а цена после отмены ограничений обязательно "поползет" вверх к своей справедливой стоимости. Конечно, успех гарантирован только в том случае, когда вы грамотно подходите к анализу ситуации на фондовых рынках, знаете, что и как учитывать при выборе инструментов для своего инвестиционного портфеля. Это не просто, но, к счастью, этому можно научиться.

Инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА организовывает учебные мероприятия для украинцев, которые хотят повысить уровень своей финансовой грамотности и научиться работать на фондовых рынках Украины и мира. Учебные программы составляют ведущие специалисты холдинга Freedom Holding Corp. (США), который предоставляет клиентам доступ к крупнейшим фондовым рынкам мира и акции которого листингуются на бирже NASDAQ в США.

Во время карантина обучение проходит в онлайн-режиме. Можно посетить мастер-класс "Искусство инвестирования", чтобы узнать ответы на общие инвестиционные вопросы, или стать слушателем курса "Биржевой университет", где получить глубокие знания по трейдингу и работе на фондовом рынке. Мастер-класс является бесплатным при условии предварительной регистрации и длится 1,5–2 часа, а учебный 5-дневный курс предусматривает теоретические и практические занятия. Лекторами и спикерами учебных программ являются практикующие инвесторы, сертифицированные эксперты Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, аналитики с опытом 10+ лет.

Клиенты ФРИДОМ ФИНАНС могут инвестировать через собственную интернет-платформу компании Tradernet в онлайн-режиме. Нужен только доступ в интернет, чтобы не терять выгодные предложения и за считанные минуты продавать и покупать акции на крупнейших биржах мира: NASDAQ, NYSE, LSE, Deutsche Boerse, Московская биржа, KASE, ПФТС, АО "Украинская биржа".

Начиная инвестировать, помните, что можно зарабатывать до 48% в год на инвестициях, но и можно потерять активы. О том, что делать, чтобы оставаться в плюсе, учат в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, а в нашей статье ведущие аналитики компании делятся со всеми своими советами и секретами.

Степан Джус, аналитик ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА:

Определите для себя, кто вы на рынке: краткосрочный игрок (на период до 6 месяцев), позиционный (среднесрочный) или долгосрочный (от 6–12 месяцев и дольше). Изучайте динамику рынка, анализируйте ситуацию. Покупайте актив лишь после того, как изучили перспективы и риски. Во время кризиса обращайте внимание на компании с ИТ, киберспорта и разработки онлайн-игр, ритейлеров и операторов доставки. Вероятно, будут расти акции Alibaba, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), ZOOM.

Денис Белый, аналитик ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА:

Компании коммунального сектора имеют самую низкую волатильность, их акции не растут и не падают быстро. В них устойчивая прибыль, понятные и прогнозируемые расходы и доходы. Незначительная волатильность и у компаний с наибольшей капитализацией, входящих в индекс S&P 500. Высокая волатильность в небольших компаниях технологического сектора, где судьба зависит от предыдущих и будущих продуктов. Например, можно выпустить гаджет, который не понравится пользователям. Продажи упадут, выручка тоже, акции начнут падать в цене. Нужно мыслить, но не мелькать. Я просматриваю свой портфель раз в полгода и не заглядываю в него каждый день. Если вы не можете психологически выдержать краткосрочного падения цены своего актива на 20%, то акции — не ваше. Советую покупать облигации, поскольку вы точно получите гарантированный доход и заранее будете знать срок, когда вернете начальную инвестицию. В случае с акциями этого никто не гарантирует.

Не бойтесь, инвестируйте и заставьте свои деньги работать на вас, ведь смелые всегда имеют счастье.