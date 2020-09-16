Каждому четвертому предпринимателю отказали в кредите по программе "5-7-9%" — опрос ЕБА

За полгода действия государственной программы доступных кредитов "5-7-9%" почти каждому четвертому украинскому предпринимателю, а именно 27%, отказали в участии в ней.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) среди представителей малого и микробизнеса — участников проекта Unlimit Ukraine.

По информации ЕБА, удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке.

Еще 25% только планируют подаваться на участие в программе, 16% — не планируют из-за несоответствия критериям, а 11% — из-за отсутствия заинтересованности.

89% опрошенных предпринимателей обращались за доступным кредитом в государственный банк, и только 11% — в коммерческий.

При этом, среди выданных кредитов преобладают небольшие суммы. В частности, 50% физлиц-предпринимателей (ФЛП) удалось получить 500 тысяч кредита, 20% — от 500 тысяч до 1 млн грн, 17% — от 1 млн до 3 млн и еще 13% получили кредит на сумму, превышающую 3 млн грн.

Среди ТОП-3 целей, на которые предприниматели планируют потратить кредитные деньги, полученные по программе "Доступные кредиты 5-7-9%":

– приобретение и/или модернизация основных средств производства;

– финансирование оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта;

– пополнение оборотных средств для покрытия постоянных расходов (аренда, заработная плата работникам, страховые платежи и так далее).

Как отмечается в результатах исследования, в течение периода участия в программе в большинстве компаний не изменился штат сотрудников — об этом сообщили 59% предпринимателей, и только 18% бизнесов создали два или более рабочих места.

Предприниматели, которым не удалось принять участие в программе, сообщают о таких наиболее распространенных причинах.

Во-первых, сложная бюрократическая процедура получения кредита, во-вторых, недостаточная кредитоспособность для получения помощи, и в-третьих, несоответствие определенным критериям для получения помощи.

"Малый бизнес больше других страдает от последствий пандемии, а следовательно, требует усиленной помощи от государства. Мы надеемся, что отзывы предпринимателей помогут улучшить условия и возможности программы, а значит дать доступ к кредитному ресурсу еще большем количестве малых бизнесов. Кроме того, важно, чтобы государственная поддержка не ограничивалась упрощением доступа к финансированию, а предусматривала комплексные меры для роста и увеличения малого бизнеса", — комментирует менеджер проекта Unlimit Ukraine Елена Эро.

Опрос проводился с 31 августа по 15 сентября 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 62 предпринимателя — представители малого и среднего бизнеса.

Unlimit Ukraine — платформа для развития малого и микробизнеса, созданная на базе Европейской Бизнес Ассоциации. Проект предоставляет комплексную поддержку малого и микробизнеса через образовательные мероприятия и консультации, участие в спецпроектах, диагностику проблем бизнеса и обсуждения актуальных для него вопросов.

Участником проекта может стать малый и микробизнес с формой собственности ФЛП без ограничения видов деятельности. Сегодня проект насчитывает 1865 участников.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.