Представители бизнеса выступили против повышения налогов в период кризиса — ЕБА

Представители отечественного бизнеса требуют доработать проект государственного бюджета, принятый Кабинетом министров 14 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Как отметила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская, "бизнес с сожалением воспринимает некоторые заложенные в бюджете нормы, в частности, повышение минимальной зарплаты как негативный сигнал". При этом, по ее словам, неизвестно, из каких источников будет наполняться сам бюджет.

"Из открытых источников Ассоциация получила текст проекта изменений в Налоговый кодекс, которым таки предусмотрено увеличение налоговой нагрузки на бизнес, и, надеемся, что это лишь досадная шутка. Сейчас важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности бизнеса, чтобы предпринимательская работа в стране не заморозилась", — подчеркнула Михайловская.

В контексте проекта бюджета есть несколько комментариев, которые, как надеются в ЕБА, будут учтены между первым и вторым чтением в Верховной Раде.

Так, представители бизнеса ожидают, что будет обеспечен автоматизированный эффективный механизм для своевременного возмещения экспортного НДС в соответствии с порядком и процедур, действующих в течение 2017 — 2019 годов. Несвоевременное погашение задолженности государства перед экспортерами негативно влияет на операционную деятельность предприятий, ценообразования и ликвидность на внутреннем рынке, что может иметь негативные последствия для роста экономики Украины в 2021 году.

В условиях мировых кризисных явлений в сфере здравоохранения, вызванных пандемией COVID-19, необходимо выполнение положений статьи 5 Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" по направлению на реализацию этой программы медицинских гарантий не менее 5% от ВВП страны.

Кроме этого, проектом бюджета на 2021 предусмотрено существенное увеличение (почти 40%) поступлений от произведенного спирта. Но для прозрачной работы, как считают в Ассоциации, необходимо принятие обновленных условий для лицензирования такого производства.

Также, среди основных статей поступлений по акцизному налогу в ЕБА отмечают запланированные поступления от ввозимой винодельческой продукции и пива (+ более 50%).

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"Но наиболее высокий показатель закладывается поступления от ввоза табака, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет (почти в 3,5 раза больше показателей проекта бюджета 2020 года). Вместе с тем, учитывая, что положение о маркировке жидкостей до сих пор не утверждено, и компании не будет времени для тестирования такого процесса, а соответственно, и ввозить жидкости, есть риск получить недопоступления в бюджет в начале года. Поэтому перенос срока по немаркированным жидкостям, которые уже ввезены на территорию Украины приветствуется", — говорится в сообщении.

В ЕБА напоминают, что бизнес неоднократно обращался к правительству относительно "замораживания" ставок из-за стагнации рынка на фоне проведения мероприятий, направленных на борьбу с нелегальным рынком, от чего бюджет может получить значительные поступления. В ЕБА заявили, что повышение ставок на 11,6% должно быть пересмотрено.

Среди приоритетов также определено повышение энерго- и ресурсоэффективности, развитие возобновляемой и водородной энергетики, развитие схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов, сотрудничество в научных и инновационных проектах, реформу угольного сектора, и тому подобное.

"Сейчас в текущей редакции проекта бюджета мы видим расходы лишь на некоторые из перечисленных сфер. Иными словами, расходов для экологизации экономики предусмотрено достаточно немного", — заявили в ЕБА.

По лесной отрасли, как пишут в ЕБА, в проекте госбюджета-2021 не предусмотрены деньги на проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, восстановление лесов, создание защитных лесных насаждений и полезащитных лесных полос, проведение лесоустроительных работ и национальной инвентаризации лесного фонда Украины, а также на обеспечение функционирования государственной лесной охраны.

"Следовательно, по мнению бизнеса, целесообразно доработать проект бюджета и обеспечить конкретные статьи расходов в соответствии с запланированными приоритетов. В то же время, категорически неприемлемо увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений", — резюмировали в Европейской бизнес-ассоциации.

Напомним, 14 сентября 2020 года народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал первый черновик государственного бюджета Украины на 2021 год, представленный Кабинетом министров.