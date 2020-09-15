В Украине участились случаи блокировки регистрации НДС накладных — бизнес

В последнее время в Украине участились случаи блокировки регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним.

Об этом со ссылкой на данные представителей бизнеса сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

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Как отмечают компании, в подавляющем большинстве причины блокировки не указываются.

Также отмечается, какие именно дополнительные документы нужны для разблокировки таких накладных или расчетов корректировки. В качестве примера, в решении о блокировании налоговых накладных или расчетов корректировки по НДС может быть указано отсутствие кода УКТВЭД, или кода вида деятельности в таблицах данных налогоплательщика и, при этом, таблицы содержат именно те коды, которые якобы отсутствуют.

При этом указано, что критерии рискованности плательщика НДС утверждены Постановлением Кабмина №1165, которое содержит ряд противоречивых норм, в том числе, и предоставляет возможность Государственной налоговой службе (ГНС) в ручном режиме блокировать регистрацию налоговых накладных.

Кроме того, при блокировании накладной в решениях ГНС не отмечается, в чем именно заключается рискованность налогоплательщика. При этом все последующие накладные налогоплательщика в автоматическом режиме блокируются и компания в автоматическом режиме получает квитанции об остановке регистрации всех налоговых накладных/расчетов корректировки.

По информации представителей украинского бизнеса, блокировка происходит даже тех накладных, которые не относятся к той операции, которая, по мнению контролирующего органа, является рискованной без объяснения причины.

Сообщается, что обжалование таких решений в административном порядке происходит без физического присутствия компаний, поэтому предоставить достаточные объяснения и доказательства не всегда возможно.

Как известно, процесс разблокировки является достаточно длинным и блокировки на основании рискованности налогоплательщика приводят к прекращению хозяйственной деятельности, что в условиях карантина еще больше подрывает экономику страны.

"В то же время, в результате — контрагент налогоплательщика теряет возможность воспользоваться налоговым кредитом, в лучшем случае в период выписки налоговой накладной по НДС, а в худшем — вообще. Ко всему этому возмущение бизнеса вызывают ситуации, когда нулевые расчеты корректировки по НДС, которые не изменяют суммы налоговых обязательств поставщика, блокируются, поскольку содержат изменение номенклатуры, а покупатель, соответственно, теряет право на налоговый кредит", — говорится в сообщении.

Одним из путей решения проблемы в ЕБА предлагают внесение изменений в Постановление Кабмина №1165 в части совершенствования критериев рискованности налогоплательщика. Речь идет о возложении обязательства на Налоговую службу ​​проводить рассмотрение таких жалоб в присутствии представителей компаний.

Кроме того, обязательно указывать в решениях ГНС конкретную информацию, свидетельствующую о рискованности налогоплательщика или рискованности операции.

В связи с этим Европейская Бизнес Ассоциация обращается к правительству, Министерству финансов и ГНС Украины с призывом прекратить безосновательное блокирование НДС накладных, тем самым фактически заставляя компании вдвойне платить НДС в бюджет — как поставщиком, так и покупателем (из-за неучета уплаченного поставщику НДС по налоговой накладной, регистрация которой остановлена).

"Чтобы процесс регистрации накладных пока заработал законно, предлагаем внесение указанных выше бизнесом изменений. Надеемся, голос бизнеса будет услышан", — резюмировали в ЕБА.

Ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба четвертый месяц подряд перевыполняет индикативные показатели.