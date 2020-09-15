Група MTI відрахувала до держбюджету України 825 млн грн податків за I півріччя 2020 року

За перші шість місяців 2020 року компанії групи MTI загалом сплатили до державного бюджету України 825 млн гривень податків, що на 6,5% менше аналогічного періоду минулого року. Про це повідомили у прес-службі MTI.

Причинами незначного зменшення обсягу податків цьогоріч став вимушений локдаун: карантинні обмеження спричинили закриття роздрібних магазинів майже на 2,5 місяці — торгівля операційних бізнесів цілком перейшла в онлайн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Втрата оффлайн каналу продажів вимагала швидкого реагування по вдосконаленню сервісів онлайн. І в тому, що ми не зазнали значних втрат у цей складний період — цілковита заслуга команди. Ми постійно генерували унікальні пропозиції для клієнтів, швидко перевіряли гіпотези, створювали нові інструменти контактів із споживачами", — коментує директор Групи компаній MTI Олексій Заремба.

Загалом з 2015 по 2019 роки групою MTI було сплачено біля 8,5 млрд гривень податків. Із року в рік сума таких відрахувань зростає.

Попри негативну економічну ситуацію в країні, Група компаній MTI продовжила не лише сплачувати всі податки в повному обсязі, але й активно допомагати протидії поширенню коронавірусу та мінімізації наслідків захворювання.

Так, у квітні було зроблено внесок на купівлю апаратів ШВЛ та 300 тисяч медичних рукавичок для лікарень Києва.

Нагадаємо, Група компаній MTI — це диверсифікований бізнес на території України та Казахстану. Він об'єднує три базові напрямки:

• інформаційно-комунікаційні технології — дистрибуція, гарантійний та післягарантійний сервіс, інтеграція ІТ-рішень, проектування та впровадження систем безпеки (антикрадіжних систем, систем контролю доступу, управління складом на базі RFID-технології) (компанії MTI, Tехногард, MTI-СЕРВІС);

• роздрібна торгівля — взуття, одяг, ювелірні прикраси, електроніка (INTERTOP, Protoria, MTI Fashion, Амадео);

• 3-PL оператор — послуги зі зберігання, обробки і доставки вантажів (Denka Logistics);

У 2021 році Група компаній MTI відзначатиме 30 років своєї діяльності в Україні.