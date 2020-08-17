Доступные кредиты 5-7-9%: за неделю банки профинансировали бизнес на 666 млн грн

За прошедшую неделю было заключено 207 новых кредитных соглашений по программе Доступные кредиты 5-7-9% на общую сумму 666 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, за этот период по этой программе банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (590 млн грн) и предоставили 76,2 млн грн инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

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На сегодняшний день уже выдано 2 тысячи 198 кредитов на общую сумму 4,893 млрд грн.

По данным Минфина, за минувшую неделю на 50,4 млн грн увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 17 августа, он составляет 921,228 млн грн.

Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 млрд грн и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 млрд грн.

В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантина в связи с всемирной пандемией COVID-19, предприниматели уже получили займов на сумму 89,9 млн грн.

Лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются коммерческие банки.

В частности, на первом месте с суммой в 880,370 млн грн — Райффайзен Банк Аваль. Совсем немного уступил лидеру Креди Агриколь Банк, клиенты этого банка в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили займов на сумму в 815,332 млн грн.

На третьем месте — Кредобанк с суммой в 704,749 млн грн.

В то же время, львиную долю кредитных портфелей этих банков в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" занимает именно рефинансирование. В Райффайзен Банк Аваль рефинансирование ранее полученных кредитов составляет 97% от всех заключенных в рамках программы сделок. В Креди Агриколь — все 100%. В Кредо Банке — 94%.

При этом, инвестиционные кредиты увереннее выдают государственные банки. 70% выданных в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" Укргазбанком — это инвестиционные кредиты.

Всего в рамках программы с февраля этого года банк уже профинансировал микро и малый бизнес на сумму в 604,365 млн грн. Ощадбанк выдал кредитов на сумму 295,946 млн грн — из них инвестиционных — 86% (253,217 млн грн). Приватбанк заключил сделок на сумму в 387,764 млн грн, из них 62% (240,324 млн грн) — это инвестиционные кредиты и 37% (142,418 млн грн) — рефинансирование.

В настоящее время займ в рамках программы можно получить в АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "Банк Альянс", АО "Кредобанк", ОАО "Банк Восток", АО "Райффайзен банк Аваль", АО "ТАСкомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "Мегабанк", АО "Поликомбанк", АО "Креди Агриколь Банк", а также в банке "Пивденный" и ОТП Банке.

"Инициированная Президентом и поддержана Правительством программа поддержки микро и малого предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%" недавно перешагнула полугодовой рубеж. Только за последний месяц уполномоченные банки получили 1 тысячу 680 новых заявок на получение кредитов в рамках программы. А за 6 месяцев было обработано уже около 5,3 тысяч поданных предпринимателями пакетов документов на получение займа. И почти 27% клиентов получили положительное решение банка. Еще чуть более трех тысяч заявок находятся в работе уполномоченных банков. Всего за последний месяц банкам удалось на 93% увеличить количество заключенных сделок в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

Известно, что на данный момент воспользоваться поддержкой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты таких учреждений, как Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, Банк ПУМБ, Банк "Альянс", Райффайзен Аваль, ТАССкомбанк, Банк "Восток" и Кредобанк.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.