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30 минут назад

Киев ограничил въезд фур из-за снегопада

Киевлян призывают в период осложнения погодных условий по возможности оставаться дома

Фото: Киевгорадминистрация Фото: Киевгорадминистрация
Фото: Киевгорадминистрация

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевгорадминистрации 12 марта решила временно ограничить с 17:00 въезд крупногабаритного транспорта в столицу из-за ухудшения погодных условий — снегопада и сильного ветра.

Об этом говорится в сообщении КГГА. Отмечается, что такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

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Столичные власти просят водителей грузовиков учесть эту информацию, а к киевлянам обращается с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий.

Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

Напомним, что предыдущий масштабный снегопад обрушился на Украину в начале февраля, а до этого — в конце января. Тогда фуры тоже не пускали в Киев.

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