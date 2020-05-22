Киевский суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

Об этом сообщает издание "Наші гроші", ссылаясь на решение суда.

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Суд проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право лишь временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

ОАСК также напомнил, что изменения в Генеральный план могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения.

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Как отметил суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создания пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по улице Павла Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряжении от 28.07.2017 улицам.

При этом суд указал, что не получил доказательства проведения общественных слушаний относительно этой темы.

Таким образом, ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА от 28 июля 2017 года № 912 противоречит интересам территориальной общины города.

Стоит отметить, что пешеходная зона на Контрактовой площади действует уже три года.

Напомним, 28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры Киева и вернул государству здание Гостиного двора, расположенное на Контрактовой площади в Киеве.