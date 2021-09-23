Общество 1 час назад

Киевский ТРЦ Dream Town переименовали: как это связано с марихуаной

Теперь ТРЦ на Оболони называются Dream Yellow и Dream Berry

Гарик Корогодский срезает старый логотип. Скриншот: facebook.com/garik.korogodskiy Гарик Корогодский срезает старый логотип. Скриншот: facebook.com/garik.korogodskiy
Гарик Корогодский срезает старый логотип. Скриншот: facebook.com/garik.korogodskiy

Dream Town больше нет: торгово-развлекательный центр на киевской Оболони переименовали. Теперь, как гласят новые вывески, Dream Town 1 (находится между станциями метро "Оболонь" и "Минская") называется Dream Yellow, а Dream Town-2 (между станциями метро "Минская" и "Героев Днепра") стал Dream Berry.

Изменились и фасады ТРЦ: их, соответственно, перекрасили в желтый и фиолетовый цвета.

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Обновленный Dream Yellow. Фото: Алексей Павлюк/Delo.ua
Как написал на своей странице в Facebook совладелец торгового центра, известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский, реконструкцию и ребрендинг начали еще в 2019 году.

"В 2019-м мы затеяли реконструкцию с ребрендингом. Но ковид, фак его китайскую мать, спутал планы. Но мы были бы не мы, если бы мы сдались. Этой ночью мы снимаем завесу с вывески — и вуаля, новый Дрим Таун, с новыми арендаторами — больше 40 новых брендов, но дело не в количестве, а в качестве, пришли очень сильные, с новым названием и ваще много новостей!" — написал Корогодский.

По его словам, ребрендинг DreamTown делало агентство Bandа.


В самом ролике Гарик Корогодский на подъемнике пронзает старый логотип Dream Town с помощью мачете. При этом на эпатажном бизнесмене футболка со стилизованными изображениями марихуаны.

Примечательно, что оба новых названия столичных торгово-развлекательных центров также имеют отношение к культуре употребления конопли. Так, к примеру, Yellow Dream — это социальный клуб, предлагающий употребление продуктов из марихуаны в Испании. Что касается Dream Berry — это и вовсе сорт марихуаны.

Обновленный Dream Berry. Фото: Алексей Павлюк/Delo.ua
Сам Гарик Корогодский в интервью Евгению Червяку, которое опубликовала "Лига", сознавался, что изредка курит марихуану.

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