Общество 30 минут назад

Киевсовет просит Кабмин о срочной передаче городу дома Сикорского

Глава Киевской городской государственной администрации заявил, что городские власти восстановят памятник архитектуры и создадут в нем музей выдающегося авиаконструктора

Киев хочет забрать в коммунальную собственность дом Сикорского. Фото: Wikipedi Киев хочет забрать в коммунальную собственность дом Сикорского. Фото: Wikipedi
Киев хочет забрать в коммунальную собственность дом Сикорского. Фото: Wikipedi

Во вторник, 7 июля, Киевсовет поддержал решение обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой передать городу полуразрушенный памятник архитектуры, известный как дом Игоря Сикорского.

Соответствующее решение поддержал 71 депутат городского совета.

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В начале заседания глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обратился к депутатам с просьбой поддержать проект решения о неотложной безвозмездной передачи дома Сикорского в коммунальную собственность.

"Убежден, что все поддержат обращение Киевсовета в Кабинет Министров по неотложной безвозмездной передаче дома Сикорского в коммунальную собственность общины города. Это здание, как вы знаете, находится на балансе Министерства обороны. Мы уже несколько лет бьемся, чтобы его передали городу, и чтобы мы могли восстановить дом. Могли создать там музей выдающегося авиаконструктора. Но помещение разрушается, и уже несколько складов правительств не помогают столице сохранить его. А это неправильно и несправедливо!" — отметил Кличко.

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Отметим, что дом Игоря Сикорского расположен в самом центре Киева — на улице Ярославов Вал, 15б. Трехэтажная усадьба, возведенная в начале ХХ века является памятником истории и архитектуры национального значения. Несмотря на охранный статус, в 2000 году усадьба Сикорского была передана в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского". 

Фонд обязался восстановить памятник, но до сих пор ничего сделано не было и здание постепенно разрушалось. В 2016 году решением Киевского апелляционного хозяйственного суда дом Сикорского был возвращен в собственность Министерства обороны.

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