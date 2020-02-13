Кинотеатр "Киев" в центре столицы будет закрыт до конца 2020 года — КГГА

В Киевской городской государственной администрации начались работы по подготовке к ремонту легендарного кинозала "Киев", расположенного в самом центре столицы по адресу улица Большая Васильковская, 19. Его, напомним, в 2019 году передали в аренду частной компании "Синема-Центр". Об этом сообщил Владимир Слончак, замглавы КГГА.

В КГГА считают, что кинотеатр требует капитального ремонта из-за того, что прошлый арендатор платил копейки в городской бюджет и не ухаживал за историческим зданием. "Кинотеатр" Киев"— это важное и знаковое здание для Киева с собственным духом и историей. И, очевидно, что такие места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества. Бывший арендатор не вложил в содержание здания ни копейки, при этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 000 гривен (в месяц — Delo.ua). Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем", — сообщил Владимир Слончак.

Замглавы КГГА отметил, что кинотеатр "Киев", как памятник архитектуры местного значения, требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра. Однако, это один из сверхважных этапов, который город тщательно держит на контроле.

Как известно, кинозал "Киев" был открыт в 1952 году. В его дизайне объединены неоклассицизм с элементами традиционной украинской архитектуры, и это стало причиной объявить его объектом культурного наследия местного значения.

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Нынешний арендатор ООО "Синема-Центр", который весной 2019 года обязался платить ежемесячную аренду 2,119 млн грн, решил провести оценку состояния сооружения. По результатам экспертизы Научно-исследовательского института инновационного строительства Украинской академии наук оказалось, что здание обветшало. Соответственно, такую большую сумму за аренду сейчас никто не платит.

В КГГА также отметили, что целевое назначение кинозала менять не будут. Но вот откроют легендарный кинотеатр только в конце 2020 года.

Напомним, 15 апреля 2019 года победителем открытого конкурс на аренду помещения кинотеатра "Киев", что относится к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, на открытом аукционе стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2119000 грн в месяц без НДС. Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз. Предыдущий арендатор платил 47 тысяч грн в месяц за аренду помещения кинотеатра.