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В мире 60 минут назад

Китайские ученые синтезировали крахмал из углекислого газа

В будущем это может привести к отказу от выращивания картофеля и кукурузы, а также помочь в организации межпланетных полетов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Китайские ученые синтезировали крахмал, используя углекислый газ, водород и электричество. Как говорится в сообщении Китайской академии наук, результаты данного исследования были опубликованы 24 сентября в журнале Science.

"Наш прорыв демонстрирует, что синтез такого сложного соединения как крахмал достижим в лаборатории, и есть много отраслей, которые могут извлечь выгоду из этой технологии", — отметил директор Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии Китайской академии наук Ма Яньхэ, подчеркнув, что крахмал и другие сложные углеводы составляют от 60% до 80% рациона человека.

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По словам Ма, фотосинтез, в процессе которого растения создают углеводы, в том числе крахмал, является чрезвычайно сложным и неэффективным процессом, поскольку для превращения углекислого газа, воды и солнечного света в крахмал растению требуется пройти около 60 этапов метаболических реакций.

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Как отметил один из ведущих авторов исследования Цай Тао, его команда в течение шести лет фокусировалась на одном проекте — производстве крахмала, подобно растениям, однако намного быстрее, чем делают это они.

Примененный китайскими учеными метод предусматривает преобразование углекислого газа и газообразного водорода в метанол (CH3OH) — простейший одноатомный спирт, из молекул которого уже с помощью ферментативных процессов "собирают" более крупные и сложные соединения.

В Китайской академии наук отмечают, что если такая технология получения крахмала будет расширена до уровня индустриализации, она может революционизировать процесс производства этого ключевого питательного и промышленного ингредиента, поскольку не требует земледелия и обработки большого количества крахмалистых культур, таких как сладкий картофель и кукуруза, что приведет к экономии воды, удобрений и пахотной земли.

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Во-вторых, для получения крахмала можно применять переработку обычных промышленных отходов и парникового газа, что поможет снизить выбросы углерода в атмосферу.

Кроме того, при освоении космоса такой крахмал может стать устойчивым источником пищи для космонавтов, в том числе при гипотетической колонизации других планет, где выращивать пищу будет невозможно.

Ныне крахмалы широко используются в производстве сахара, продуктов питания и напитков, в полиграфии, в производстве лекарств, в текстильной промышленности, в производстве кормов для животных и в десятках других отраслей.

Источник фото: Depositphotos

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