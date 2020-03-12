Китайский шпион проведет в украинской колонии 10 лет

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданин Китайской Народной Республики Шу Юаньцзя осужден за шпионаж.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следующие 10 лет иностранец проведет за решеткой на территории Украины. Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ. Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны КНР "За научно-технический прогресс армии". Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства. Оперативники СБ Украины задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок", — говорится в сообщении.

Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114 (Шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

В СБУ отмечают, что отечественные научно-производственные учреждения не впервые становятся объектами противоправных устремлений иностранных спецслужб. Так,в июле 2011 года контрразведка СБУ задержала двух сотрудников Торгово-экономической миссии Корейской Народно-Демократической Республики, которые пытались получить тайные разработки в области ракетостроения. За шпионаж их приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в апреле 2018 года сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны на шпионской деятельности в пользу России.