Клиентами TeleTrade в Португалии становятся энергичные и талантливые предприниматели

Дополнительный доход от торговли на финансовом рынке привлекает многих. Но одних амбиций и стремления обогатиться зачастую оказывается недостаточно. Кто помогает португальским трейдерам и инвесторам добиваться успеха, как регулируется финансовый рынок в ЕС, каков типичный клиент TeleTrade в Португалии, — обо всём этом читайте в интервью руководителя представительства TeleTrade в Лиссабоне Карлоша Сантоша да Силвы.

— Что значит для вас бренд TeleTrade?

Хочу подчеркнуть, что TeleTrade дал возможность развития моей карьеры и, прежде всего, осуществил мечту моей жизни — быть трейдером на финансовых рынках.

Как руководитель проекта я могу передать все знания, накопленные за 12 лет профессионального опыта в сфере, не только сотрудникам TeleTrade в Португалии, но и нашим клиентам, инвесторам, которые ищут поддержку через официальный офис компании в Лиссабоне.

— Что бы Вы хотели сказать о сотрудниках, которые интегрируются в вашу команду?

Это большая честь и привилегия возглавлять офис TeleTrade. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на молодость, каждый наш сотрудник является высококвалифицированным специалистом в своей области. Это позитивно влияет на развитие бизнеса TeleTrade в Португалии.

Уровень квалификации наших штатных аналитиков и экономистов позволяет нам обеспечивать комплексную поддержку клиентов, инвесторов, проводить мониторинг и исследования рынка, давать экспертную оценку ключевых событий в экономическом календаре для различных видов финансового рынка.

Кроме аналитической поддержки, мы обеспечиваем наших потенциальных клиентов актуальной информацией о продуктах и услугах. За это направление работы офиса отвечают наши маркетологи.

— Какие из достижений TeleTrade Вы хотели бы упомянуть?

TeleTrade предоставляет полный спектр продуктов и финансовых услуг для трейдеров по всему миру. В списке стран присутствия TeleTrade есть и Португалия.

Новации и развитие бизнеса TeleTrade на протяжении 25 лет в разных странах были признаны важными профессиональными объединениями и общественными организациями.

Так, например, в 2017 году экспертный журнал Capital Finance International признал TeleTrade в качестве Лучшего Форекс Брокера Европы.

Показательно, что в Португалии мы работаем с тысячами клиентов и имеем огромное количество подписчиков в социальных сетях.

— В чем, на Ваш взгляд, главная ценность компании TeleTrade для клиентов?

Вот уже 25 лет TeleTrade предлагает своим клиентам различные инструменты для повышения рентабельности капитала на различных финансовых рынках. Как я уже отметил, компания имеет множество (более 30) международных наград.

Мы всегда рады помочь нашим клиентам и предоставить широкий спектр услуг: свыше двухсот торговых инструментов, сервис копирования сделок TeleTrade Invest, консультативно-аналитическую поддержку, а также обучение, которое проводят опытные специалисты и профессионалы в этой сфере.

— Что бы Вы сказали о типичном клиенте TeleTrade в Португалии?

Как правило, для нас не существует стереотипов, и каждый клиент рассматривается индивидуально, с дифференцированным подходом в зависимости от профиля, потребностей и амбиций.

Наш типичный клиент — мужчина, возрастной группы между 25 и 40 лет, с достаточным уровнем финансовой независимости и желанием инвестировать капитал и получать дополнительный доход на финансовом рынке.

— Что нужно сделать, чтобы стать клиентом TeleTrade?

По сути, нужно быть энергичным человеком, с талантом предпринимателя. Просто амбиций недостаточно.

Нужно чётко понимать, как управлять своими сбережениями, чтобы иметь возможность инвестирования с целью увеличения капитала.

Что касается формальной части открытия торгового счёта в TeleTrade, то тут всё достаточно просто и автоматизировано. Естественно, на территории Португалии эта процедура полностью соответствует нормам ЕС.

Мы гарантируем сохранность персональных данных наших клиентов, поддержку и разрешение любых возникающих в процессе торговли вопросов нашими специалистами.

— На каких рынках работает TeleTrade?

TeleTrade — это глобальный бренд с четвертьвековой историей. Интернет позволяет нам работать по всему миру. Физические офисы расположены и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке.

Мы предоставляем качественный сервис и широкую линейку торговых инструментов на любой вкус. Наши клиенты заключают успешные сделки не только на валютном рынке Форекс, но также и на рынках индексов, акций, сырьевых товаров, криптовалюты и других.

— Какие особенности регулирования финансовых рынков есть в Португалии?

Поскольку Португалия является членом Европейского Союза, то деятельность на финансовом рынке регулируется нормами и обязательными правилами европейского законодательства и португальского в частности.

Как инвестиционная компания TeleTrade зарегистрирован на Кипре и имеет лицензию Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с Директивой Евросоюза "O рынках финансовых инструментов" (MiFID, The Markets in Financial Instruments Directive).

С точки зрения местного законодательства, мы регулируемся нормами Банка Португалии и Комиссией Рынка Ценных Бумаг (CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). Таким образом, вся наша деятельность направлена на защиту прав инвесторов.

— Что значaт для вас клиенты TeleTrade?

Для меня это самый трудный вопрос. Основой любого бизнеса является клиент, поэтому все наши клиенты ценны для нас.

Нашей командой мы стараемся поддерживать высокий уровень обслуживания, проявлять гибкость в зависимости от нужд и потребностей каждого португальского инвестора.

От имени всей нашей команды TeleTrade в Португалии я благодарю вас за предоставленное мне время и внимание.

Спасибо большое, и всем вам в Украине — Дякую! Успіху!