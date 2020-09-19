Клиенты TeleTrade первыми получат сервис копирования сделок Profit Copy на базе блокчейна

В сентябре 2020 года клиенты TeleTrade первыми начнут использовать уникальный кросс-платформенный и межброкерский сервис копирования сделок Profit Copy, созданный на базе технологии блокчейн.

Новация позволит трейдерам и инвесторам зарабатывать независимо от используемой версии торгового терминала MetaTrader (4.0 или 5.0). С первых дней к сервису Profit Copy смогут подключиться также и клиенты любого брокера, работающие на торговой платформе MetaTrader указанных версий.

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С Profit Copy профессиональные трейдеры получат возможность осуществлять гибкую настройку способов заработка (комиссионные за прибыль от копирования сделок или фиксированный доход за использование торговых сигналов). Инвесторам в рамках сервиса станет доступен усовершенствованный сверхскоростной механизм пропорционального копирования торговых операций трейдера (миллионные доли секунды) при полном сохранении контроля за сделками.

Абсолютную финансовую прозрачность, справедливый и точный взаиморассчет между трейдером и инвестором гарантируют внутренние алгоритмы платформы.

Сервис разработан компанией Atalano Group Sp. z o.o. и в настоящее время проходит стадию бета-тестирования.

Он будет работать с терминалами MetaTrader версий 4.0 и 5.0, его пользователи смогут проводить кросс-платформенное копирование, — поясняют разработчики сервиса. — Гибкие настройки помогут трейдерам и инвесторам кастомизировать модели взаиморассчетов, чтобы выстравивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения, а также защищать интересы каждого из них. Используя один счет, мастер сможет устанавливать уникальные условия для любого инвестора. Инвесторы смогут подключаться к трейдерам-мастерам, даже если они работают с другим брокером".

Представители Atalano Group подчеркивают, что "благодаря системе блокчейн сервис Profit Copy может свободно работать в любой стране мира, предоставляя контрагентам и партнерам компании неограниченные возможности в создании источника дохода и самореализации".

Из года в года многие наши клиенты ведут успешную торговлю на финансовом рынке, — отмечают в свою очередь в TeleTrade. — Подключаясь к новому сервису, мы рассчитываем удовлетворить сформировавшийся спрос той части наших клиентов, которые планируют построить свой инвестиционный бизнес на базе собственных торговых стратегий".

Atalano Group Sp. z o.o. — польская компания-разработчик в области FinTech. В своих инновационных разработках для автоматизации операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на финансовых рынках (в том числе на рынке криптовалют) компания применяет технологии блокчейн и искусственного интеллекта (нейросетей).

Среди направлений деятельности компании — разработка и совершенствование инвестиционных платформ (Wealthtech). Wealthtech включают в себя роботов-советников, софт для цифровых брокеров, микроинвестиционных платформ и программ управления личными финансами, разработка и сопровождение специализированных SAAS решений для форекс-компаний. Atalano Group Spółka планирует добиться доминирования на Европейском и мировом рынках разработок и внедрению цифровых финансовых услуг.

Напомним, 5 августа 2020 года в Информационном агентстве "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция, на которой адвокат и представитель известной в Украине международной финансовой компании Телетрейд Евгений Солодко заявил об информационной атаке на своего клиента.