Ко Дню Независимости дипломаты и бизнес элита сыграли в гольф со звездами спорт

Турнир проводился при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа и Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Как сообщили орнагизаторы турнира, главная цель мероприятия — укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа и создания площадки для неформального общения между представителями различных государств, содействие дружбе и спортивной партнерству среди народов мира.

Исполнительный директор турнира Марина Шевченко: "Diplomatic Golf for Good — это нечто большее, чем борьба за победу и лучший результат. Это праздник, выходит за пределы поля для гольфа и объединяет различные культуры, способствует общению единомышленников и совместного проведения свободного времени для взрослых и детей. В этом году мы выбрали не случайно сегодняшний день, чтобы иметь возможность поздравить друг друга с главными праздниками государства, Днем Государственного Флага и Днем Независимости".

Турнир состоялся при поддержке генерального спонсора Winner Group Ukraine в лице Ивана Гинянского.

Играли на 18 лунках для 80 участников. Среди игроков мероприятия звезды украинского и мирового спорта: Александр Усик, Владимир Кличко, Андрей Шевченко, международный дипломатический корпус, юные гольфисты украинской сборной по гольфу, представители международного и украинского бизнеса, а именно Геннадий Буткевич, Игорь Никонов, Владимир Цой.

"Я первый раз играю в поле до этого только тренировался. У меня была замечательная команда: Геннадий Буткевич, Владимир Кличко, Андрей Шевченко, — рассказал Александр Усик, — Мне понравился и турнир, и организация. Гольф — это полезный вид спорта, но лучше в нем это постоянный юмор и приятное свободное общение с интересными людьми"

Среди гостей на мероприятии присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы из семнадцати стран: Италии, Австрии, ОАЭ, Китая, Кореи, Бельгии, Латвии, Турции, Египта, Ирака, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кувейта, Палестины, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры, победители профессиональных соревнований по гольфу, в частности чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов отметил, что "такие мероприятия как гольф-турнир очень важны по разным причинам. Приятно видеть и детей, и известных людей, которые занимаются спортом, играют в гольф. Убежден, что такого рода мероприятия будут служить многим полезным целям и в том числе межнациональной и международному общению".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт в Украине Рашид Хаммад Аль-Адвани: "Прежде всего хотелось бы поздравить украинский с праздником независимости и пожелать мира и стабильности этой прекрасной стране. Очень приятно наблюдать за игрой в гольф и встречать здесь многих представителей дипломатического корпуса. Сегодня я был очень удивлен организацией турнира и очень благодарен за приглашение. "

Почетный гость турнира Михеил Саакашвили отметил: "Гольф — это очень интересный вид спорта, приятно что его учредителем является 14-летняя юная чемпионка Украины по гольфу Ульяна Новожилова. Я был счастлив вручить кубок победителям, это было очень волнительно для меня".