Коаліція у Київській облраді підготувала "авторитарні" зміни до регламенту — ЗМІ

Новосформована коаліція у Київській обласній раді, що складається з фракцій партій "Слуга народу", "Батьківщина" та ОПЗЖ, хоче змінити регламент ради так, щоб позбавити дві опозиційні фракції будь-якого впливу на роботу облради. Про це йдеться у статті Obozrevatel.

Видання пише, що на сайті Київської облради з'явився проєкт нового регламенту, який хоче прийняти коаліція. Він містить відразу кілька норм, які можуть свідчити про узурпацію влади трьома партіями.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Зокрема, у проєкті з’явилася норма про те, що "рішення про звільнення голови Ради приймається двома третинами голосів від загального складу Ради". Однак, пише видання, ця норма не відповідатиме закону "Про місцеве самоврядування", де стверджується, що для такого рішення потрібна лише половина голосів депутатів.

"Це дуже чітка і недвозначна норма закону. У різних його місцях є норми про голосування двома третинами голосів, однак жодна з них не стосується звільнення голови ради. Тобто запропонована норма у проєкті регламенту, який є підзаконним актом, прямо суперечить закону "Про місцеве самоврядування". Як видно, ця норма ускладнює звільнення голови ради, що грає на руку саме коаліції та нинішньому очільнику КОР Олександру Склярову", — пише Obozrevatel.

Крім цього, нинішнє керівництво ради хоче усунути опозиційні фракції — "ЄС" і "За Майбутнє" — від участі у роботі комісій.

Так, проєкт регламенту містить наступне положення:

Кількість депутатів Ради у постійній комісії не може перевищувати 9 депутатів. У разі необрання Радою депутата до певної постійної комісії, про участь у якій депутат подав заяву, його має бути обов’язково обрано до складу постійної комісії, чисельність якої не перевищує встановленого вище обмеження у кількості депутатів (не більше 9 депутатів).

Але у чинному регламенті та законодавстві немає норми про верхню межу кількості депутатів у комісії.

"Норми про верхню межу кількості депутатів не було у попередній версії регламенту. Немає її і в законі "Про місцеве самоврядування". Єдиним поясненням цій нормі є поточна ситуація у комісіях, яка, нагадаю, полягає у тому, що там немає жодного опозиційного депутата. Ця норма набуває сенсу, якщо припустити, що хтось дуже хоче мати тотальний контроль над усіма комісіями. Якщо до нині сформованих комісій додати недостатню до дев’яти кількість депутатів, то у плані контролю нічого не зміниться, навіть якщо це будуть опозиційні депутати. Більшість у комісіях залишиться за "ширкою", — пише видання.

Нагадаємо, у Київській обласній раді триває конфлікт між коаліцією з фракцій "Слуга народу", "Батьківщини" та ОПЗЖ та опозицією з фракцій "ЄС" і "За Майбутнє".Останні звинувачують коаліційні сили у фальсифікації виборів голови ради. Фракція "За Майбутнє" звернулась з відповідними позовом до суду і оголосила про перехід в опозицію. Обидві опозиційні фракції відмовилися отримувати депутатські посвідчення, підписані нелегітимним, на їхню думку, головою ради Олександром Скляровим.