За первое полугодие 2021 года количество пользователей криптовалют во всем мире выросло более чем в два раза и достигло в июле отметки 221 млн.

Такие данные привела в отчете компания Crypto.com, передает ForkLog.

The number of global crypto users has now surpassed 200 million