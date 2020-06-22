Командира батальона ОУН Коханивского приговорили к условному сроку

Шевченковский районный суд Киева приговорил лидера ОУН Николая Коханивского к 2 годам заключения с отсрочкой исполнения наказания на год как "условный срок".

Его судили за погром отделения "Сбербанка России" в 2016 году, сообщает hromadske.

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Указано, что судья зачитывал детали дела более часа.

Как отмечается, гражданский иск о компенсации убытков оставлен без рассмотрения, так как представители истца не явились на заседание.

В свою очередь сам Коханивский не согласен с этим решением суда.

Напомним, Коханивского судили по делу погромов российских банков в 2016 году. 20 февраля 2016 года в Киеве представители ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение "Альфа-банка".

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Как сообщалось, 21 октября 2017 года между Коханивским и командиром одного из подразделений "Правого сектора" Русланом Качмалой возник конфликт возле станции метро "Академгородок" в Киеве. В ходе драки лидер ОУН применил травматический пистолет.

В полиции сообщили, что Качмала получил касательные ранения в спину и ногу. Коханивский заявил, что у него нет документов на оружие, но он вынужден носить его для самозащиты.

С марта 2018 года Коханивский находился под домашним арестом без применения электронного браслета.

1 ноября 2018 года премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции ввели в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц, среди которых — Николай Коханивский.