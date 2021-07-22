Политика и экономика 50 минут назад

Компания "Автоспецпром" контролирует около 75% рынка "скорых", — РБК-Украина

По мнению участников рынка, такая ситуация стала возможной потому, что в значительном количестве тендеров технические требования прописываются именно под "Автоспецпром"

Компания "Автоспецпром" контролирует около 75% рынка "скорых", — РБК-Украина Компания "Автоспецпром" контролирует около 75% рынка "скорых", — РБК-Украина

ООО "Автоспецпром", владельцами, которого являются члены семьи Фисталей, в 2021 году поставило 75% "скорых", закупленных без тендеров, на договорной основе.

Об этом пишет РБК-Украина в материале "Быстрые деньги". Существует ли в Украине монополия на рынке медицинского транспорта".

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Издание обращает внимание, что началась подготовка к новой закупке автомобилей "скорой помощи" — государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" разместило в системе Prozorro объявление о проведении централизованного конкурса по отбору поставщиков "скорых". А буквально за неделю до этого политолог Виктор Таран и ООО "Автоспецпром" в СМИ вступили в острую дискуссию на тему того, является ли компания монополистом на рынке "скорых".

В частности, по утверждению Тарана, "Автоспецпром" на разных уровнях выиграл в 202 тендерах из 243 и заключил договоров на сумму почти 3,4 млрд грн.

В компании информацию политолога назвали недостоверной, но в то же время заявили, что "Автоспецпром" является ведущим украинским производителем автомобилей скорой медицинской помощи.

РБК-Украина проанализировало доступную в открытых источниках информацию по закупкам "скорых" различных типов и пришло к следующим выводам: в 2021 году "Автоспецпром" реализовал 68% "скорых" типа А, 76% "скорых" типа В и 77% — типа С. Всего за этот год компания продала 443 "скорых помощи", что составляет 75% от общего количества проданных автомобилей.

"Украинское законодательство по этому поводу говорит следующее: "Монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35 процентов, если он не докажет, что испытывает значительную конкуренцию" (п.2 ст. 12 Закона Украины "О защите экономической конкуренции")", — отмечает издание.

Журналисты также обращают внимание на то, что по мнению участников рынка, такая ситуация стала возможной потому, что в значительном количестве тендеров технические требования прописываются именно под "Автоспецпром".

"Для закупки 12 "скорых" в Днепропетровской области было прописано требование к мощности двигателя не менее 160 л.с. Все автомобили Peugeot и Citroen в Украине имеют именно такую мощность двигателя — это единственный доступный для них вариант. В то время как для Ford и Volkswagen — это топовые, дорогие двигатели. Вот и получается, что "Автоспецпром", имея эксклюзив на поставку "скорых" на базе Peugeot и Citroen, получает ценовое преимущество на рынке", — отмечают в издании.

Авторы также обращают внимание на то, что деятельностью "Автоспецпрома" уже неоднократно интересовались правоохранители, компания даже фигурирует в нескольких производствах, касающихся нарушений при переоборудовании "скорых".

Вместе с тем, никакой реакции на длительную монополизации рынка компанией ни со стороны Антимонопольного комитета, ни со стороны правоохранительных органов не было. Хотя установление монополии на рынке грозит уничтожением конкуренции, снижением качества товаров и услуг, а также тем, что на автомобилях "скорой помощи" будут использоваться устаревшие технологии.

"Поэтому принципиально важно, насколько прозрачно на этот раз пройдет процедура отбора поставщиков, насколько паритетным будет распределение государственного заказа и сохранится ли монополия "Автоспецпрома" на рынке "скорых", — отмечают в издании.

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