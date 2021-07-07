"Компания Фисталей получила от государства 3,4 млрд гривен за поставки "скорых", — эксперт

Компания "Автоспецпром", принадлежащая братьям Фисталям, за последние годы выиграла 202 тендера на поставку машин скорой помощи на центральном и региональном уровне на общую сумму 3,4 млрд гривен.

Об этом пишет политический эксперт Виктор Таран в своем блоге на сайте Цензор.net.

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Он напоминает, что братья Герман и Владимир Фистали, сыновья известного донецкого ожогового хирурга Эмиля Фисталя, начали активно работать в сфере госзакупок после того, президентом стал Виктор Янукович, и удивительным образом стали систематически получать госзаказы на поставку медицинского оборудования.

"Их "успехи" были обусловлены давними семейными связями с Татьяной Бахтеевой, которая долгое время возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения и считалась одной из основных людей, которые определяли "распределение потоков" в медицинской сфере во времена Януковича", — отмечает эксперт.

По словам Тарана, после бегства Януковича из Украины, Эмиль Фисталь решил остаться в так называемой "ДНР" и стал поддерживать сепаратистов, а его сыновья на какое-то время исчезли из публичного пространства.

Однако с 2017 года их компании вновь начали фигурировать в скандалах с закупками. Например, компания Фисталей "Автоспецпром" и не связанная с ними компания "Види Юникомерс" за первые четыре года с момента запуска площадки Prozorro заработали на продаже государству "скорых" более 1,5 миллиарда гривен, или 98% всех денег, выделенных из госбюджета на эти цели.

"Прямых связей между "Автоспецпромом" и "Види Юникомерс" нет. Однако порой между ними возникала весьма специфическая "конкуренция": они могли участвовать в одном тендере, и в случае победы "Види Юникомерс" покупал медицинское оборудование у "Автоспецпрома", — отмечает эксперт.

Однако наиболее ярко компания Фисталей проявила себя в 2020 году, когда для борьбы с коронавирусом госзаказчикам разрешили покупать товары и услуги без аукционов. Только 30 декабря 2020 года ГП "Медицинские закупки Украины" без тендеров заключило с "Автоспецпромом" два договора на закупку "скорых": 104 автомобиля купили за 202,8 млн грн, еще 142 автомобиля купили за 225,7 млн грн.

Также успешно компания работала и на региональном уровне, выигрывая практически все тендеры на поставки "скорых". В Днепропетровской области "Автоспецпром" выиграл тендеры на 292 млн грн, в Винницкой — на 232 млн грн, в Полтавской — 214 на млн грн, в Запорожской — 186 млн грн.

"В целом же из 243 тендеров "Автоспецпром" выиграл в 202-х на сумму почти 3,4 млрд грн!!!" — подчеркивает Виктор Таран.

Он считает, что подобные успехи невозможны без содействия чиновников Министерства здравоохранения, руководства ГП "Медицинские закупки Украины" и облздравов.

В этой связи эксперт призывает нового главу Минздрава Виктора Ляшко обратить пристальное внимание на монополизацию "Автоспецпромом" рынка "скорых". Он считает, что на ситуацию должны обратить внимание правоохранительные органы, Офис президента, Кабинет министров и депутаты Верховной Рады.

В ближайшее время ГП "Медицинские закупки Украины" планирует приобрести ещё одну партию автомобилей скорой помощи в размере 750-800 единиц на сумму около 1,5 млрд гривен. Результат этих торгов будет показателен в контексте того, сохранится ли монополия одной компании в сфере поставок "скорых".

фото: Depositphotos