Конфлікт інтересів в управлінні Києвом призвів до критичної ситуації — нардеп Забуранна

У Києві існує низка проблем, які потребують негайного вирішення шляхом зусиль та взаємодії усіх політичних сил, представлених у місті. Про це в інтерв’ю УНІАН заявила доктор економічних наук, новий керівник київського осередку партії "Слуга народу" та народний депутат України Леся Забуранна.

"Одна з важливих та першочергових задач у Києві — це покращення екології. У мене в окрузі зосереджена велика кількість об’єктів, які є вкрай ризиконебезпечними з точки зору екології. Це і Бортницька станція аерації, і завод "Енергія", і неподалік — завод "Радикал", які наносять шкоду здоров’ю людей. Друге питання — транспортне. За оцінками експертів, міст Метро і міст Патона знаходяться в аварійному стані та потребують ремонту. Якщо все залишити як є, у будь-який момент вони можуть призвести навіть, не дай Боже, до летальних випадків. Третє — це питання, пов’язані з тарифами і з житлово-комунальним господарством. Плануємо запропонувати чіткий та прозорий економічний механізм щодо зменшення тарифів", — заявила Забуранна.

Забуранна, яка до походу в політику була науковцем та займалася викладанням економіки й менеджменту, окреслила спектр нагальних проблем Києва, що загрожують розвиткові столиці України. Вочевидь, що тепер у столичних очільників може з'явитися незручний опонент, адже жінка-науковець від партії президента — новий і нестандартний чинник в київських політичних балансах.

"Децентралізація управління та розділення посад київського міського голови й очільника КМДА — вимога часу. Це сформує ефективну та прозору систему управління містом. Маємо план розвитку нашого Києва! Але чи готові столичні високопосадовці забути про корупцію та працювати на благо людей?" — питає Забуранна. Вона також торкнулася питання будівництва нових станцій метро.

"Із занепокоєнням спостерігаємо за складною ситуацією довкола будівництва нових станцій метро. Жодної станції метро за багато років не відкрито. Величезні кошти виділяються, а результатів немає. Компанія, що відповідає за будівництво — "Київметробуд", — постійно перебуває в центрі якихось скандалів, звітує про поточні досягнення, а нових станцій як не було, так і немає. Три роки нам розповідають про те, що незабаром з’являться дві нові станції на Виноградар. Тут днями знову обережно пообіцяли, але тепер, як мінімум, одну станцію намагатимуться відкрити. При цьому через технічних експертів ми чуємо, що і це може бути надто оптимістичний прогноз. Має ж бути якась відповідальність?" — питає Забуранна.

При цьому народний депутат зазначає, що її завданням є не критика столичної влади, а реальні зміни у місті.

"Я хочу підкреслити, що ми йдемо не з критичними заявами, а з ініціативами, з планами та пропозиціями. Критика й політичні маневри зараз вже нікому не потрібні. Потрібні конкретні дії... незабаром розпочинаємо модернізацію Дарницького мосту. Має з’явитися ландшафтний заказник "Озеро Вирлиця" площею 98 гектарів", — підсумувала народний депутат.