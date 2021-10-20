Корм для собак, боксерский шлем: что покупали для "борьбы с коронавирусом" за госсредства

За практически полтора года действия так называемых "ковидних закупок" по этой процедуре потратили около 35 миллиардов гривен. При этом значительная часть этой суммы пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

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Перед первым локдауном и в его начале закупками в медицинском секторе руководил хаос. Затем — решили посмотреть, что делает прогрессивный Запад. Была изобретена неплохая система быстрых государственных закупок. То есть предприятия и учреждения могли покупать товары у наиболее привлекательных продавцов, но по факту сделанных закупок должны публиковать это в системе Prozorro.

Верховная Рада быстро вывела так называемые "ковидные закупки" из-под тендерного законодательства, а Кабмин издал свое постановление с перечнем предметов, которые можно покупать без торгов.

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Со знаменитым "контролем" соответствующих органов по государственным закупкам и нарушениями в них было заключено более 200 тысяч контрактов на 35 миллиардов гривен. В них прокрутили миллионы, сотни миллионов дополнительных средств, которые пошли просто кому-то в карман. И вот вам самые яркие примеры.

Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи в начале эпидемии закупила четыре аппарата искусственной вентиляции легких у частной фирмы. А потом доплатили 654 тысячи гривен в качестве НДС. Но дело в том, что Кабмин освободил такие закупки от налогов. А вот вам простая арифметика на которую обращают внимание журналисты. 654 тысячи это: 30 000 защитных масок, 11 электрокардиографов Юкард, 32,5 тысячи кубометров медицинского кислорода — все это не было куплено из-за совершенно откровенной махинации.

Покупали по ковидной процедурое бензин, дизель и газ для автомобилей. И речь идет не о больнице, где должны заправлять скорые. Это себе массово закупали райадминистрации и различные государственные учреждения разного масштаба. Особенно "весело" выглядела Кропивницкая исправительная колония. Там по ковидной процедурой купили... корм для собак.

Хотя уже не до смеха, когда понимаешь масштабы цинизма государственного аппарата. Главное управление Национальной полиции в Херсонской области по ковидной процедуре купило боксерский шлем за 13 тысяч гривен. Изяславский учебно-реабилитационный центр Хмельницкого областного совета закупил для борьбы с ковидом новогодние подарки. Государственное "Укрэнерго" заказало техническое переоснащение кабельной линии связи в рамках ковидних закупок на три миллиона гривен.

Но жемчужина — государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря". Там в рамках борьбы с коронавирусом решили закупить порошок для напыления, который используют для... "образования теплозащитных, жаростойких, электроизоляционных, износостойких и коррозионно-устойчивых покрытий". Вывод журналистов — это просто издевательство над медиками.

И конечно уже такие привычные переплаты в несколько раз за товары первой необходимости во время пандемии. Переплачивали за все: за маски, перчатки, кислородные концентраторы.

Когда же стало понятно, что с этим "праздником" закупок надо что-то делать создали законопроект, который должен был несколько снизить темп растраты государственных средств. И сразу же получили жесткое противодействие Министерства здравоохранения. В результате "битв" между депутатами и Минздравом пришли к компромиссному варианту: под "ковидной" процедурой оставили исключительно медицинские наименования срочной необходимости, а некоторые другие товары перевели в упрощенную систему закупок, но которая по крайней мере предусматривает конкурс и требует обоснования необходимости закупки.

Более того — если ковидные закупки можно было просто отфильтровать в системе Прозоро и по крайней мере посмотреть, то упрощенную систему закупок — нет. Поэтому миллиарды просто потеряются в общей массе заказов.

Напомним, на строительстве Подольского моста чиновники "обогатились" на 150 млн грн.