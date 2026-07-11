Гостомельский стеклозавод получит финансирование от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует до 20 млн. евро в ЧАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод" в 2026-2027 годах. Средства будут направлены на покрытие операционных расходов предприятия и поддержание его ликвидности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБРР.

Финансирование предусматривает участие ЕБРР в семилетнем транше ссуды, которую Vetro-Recycling AG привлекает через выпуск долговых расписок.

В ЕБРР отмечают, что проект должен помочь покрыть дефицит ликвидности украинского предприятия и сохранить его кадровый потенциал. Участие банка также должно компенсировать недостаток финансирования, вызванный неблагоприятными рыночными условиями в Украине.

Vetro-Recycling AG является финансовой структурой Vetropack Group и полностью принадлежит Vetropack Holding AG. Группа производит стеклянную тару на восьми площадках в семи странах Европы.

ЧАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод" производит и продает стеклянную тару в Украине. Vetropack Group приобрела контрольный пакет акций предприятия в 2006 году.

На заводе в Гостомеле работает 329 человек. У предприятия две стекловаренные печи и восемь производственных линий, а его мощность плавления составляет 600 тонн в сутки. Ассортимент насчитывает 2500 видов стеклянной тары для пищевой продукции, безалкогольных напитков, вина, пива и крепкого алкоголя.

В начале июня 2025 года предприятие запустило вторую восстановленную печь, которая была серьезно повреждена в первые недели полномасштабной войны. Ее восстановление длилось около двух лет.

По данным YouControl, доход предприятия в 2025 году вырос на 36,2% - до 1,52 млрд грн против 1,11 млрд грн годом ранее. В то же время, чистый убыток увеличился до 417,6 млн грн с 219,7 млн грн в 2024 году.

Заметим, в Украине скоро начнут производить стекло – один из самых дефицитных стройматериалов. Это может сэкономить государству до 200 млн. евро валютной выручки в год.