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Гостомельський склозавод отримає фінансування від ЄБРР

Гостомельський склозавод отримає фінансування від ЄБРР
Гостомельський склозавод отримає фінансування від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 20 млн євро у ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" у 2026-2027 роках. Кошти спрямують на покриття операційних витрат підприємства та підтримку його ліквідності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБРР.

Фінансування передбачає участь ЄБРР у семирічному транші позики, яку Vetro-Recycling AG залучає через випуск боргових розписок.

У ЄБРР зазначають, що проєкт має допомогти покрити поточний дефіцит ліквідності українського підприємства та зберегти його кадровий потенціал. Участь банку також має компенсувати нестачу фінансування, спричинену несприятливими ринковими умовами в Україні.

Vetro-Recycling AG є фінансовою структурою Vetropack Group і повністю належить Vetropack Holding AG. Група виробляє скляну тару на восьми майданчиках у семи країнах Європи.

ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" виробляє та продає скляну тару в Україні. Vetropack Group придбала контрольний пакет акцій підприємства у 2006 році.

На заводі у Гостомелі працюють 329 людей. Підприємство має дві скловарні печі та вісім виробничих ліній, а його потужність плавлення становить 600 тонн на добу. Асортимент налічує 2 500 видів скляної тари для харчової продукції, безалкогольних напоїв, вина, пива та міцного алкоголю.

На початку червня 2025 року підприємство запустило другу відновлену піч, яка була серйозно пошкоджена у перші тижні повномасштабної війни. Її відновлення тривало близько двох років.

За даними YouControl, дохід підприємства у 2025 році зріс на 36,2% — до 1,52 млрд грн проти 1,11 млрд грн роком раніше. Водночас чистий збиток збільшився до 417,6 млн грн із 219,7 млн грн у 2024 році.

Зауважимо, в Україні незабаром почнуть виробляти скло - один з найдефіцитніших будматеріалів. Це може заощадити державі до 200 млн євро валютної виручки на рік.

Автор:
Тетяна Гойденко